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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar! 12 yıl kaçtı, sahte kimlik kullandı! | Son dakika haberleri

        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar! 12 yıl kaçtı, sahte kimlik kullandı!

        Samsun'da 2007 yılında engelli kız kardeşine cinsel istismarda bulunan U.E., 2013 yılında 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. O günden sonra kayıplara karışan U.E., çevresine kardeşinin ismini kullanarak kendini tanıttı. Hastanelerde de farklı kimliklerle işlem gören U.E., 12 yıl kaçışın ardından polisin müthiş çalışmasıyla yakalandı

        Giriş: 09.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:10
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        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu 12 yıldır firari olarak aranan 60 yaşındaki U.E. yakalandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, U.E. adlı kişi 2007 yılında engelli kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandı.

        15 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

        Yapılan yargılama sonucu U.E., 2013 yılında Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 15 yıl 7 ay 15 hapis cezası aldı. Yargıtay tarafından da onaylanan cezanın ardından gün U.E., kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        12 YIL SONRA YAKALANDI

        Başlatılan çalışma kapsamında U.E.’nin bayram nedeniyle Ankara’dan Samsun’a gelen kardeşini karşılamak üzere otogara kullandığı araçla gittiği öğrenildi. Aracın izi sürüldü. İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordinasyonuyla yürütülen takip sonucunda, söz konusu araç Havza’da durduruldu. Araç içerisinde bulunan U.E., gözaltına alındı.

        FARKLI KİMLİK KULLANDI

        Gözaltına alınan U.E.’nın 12 yıl boyunca boyunca farklı adreslerde kaldığı ve bazı çiftliklerde hayvancılık yaptığı belirlendi. U.E.’nin başka bir kimlikle hareket ettiği ve kardeşinin ismini kullanarak kendisini gizlediği tespit edildi. Hastanelerde de sahte kimlikle işlem yaptığı öğrenilen U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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