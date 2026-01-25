Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Sarıyer: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sarıyer: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Sarıyer'i penaltı golleriyle geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Sarıyer ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

        Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 90+6. dakikada penaltıdan Mame Thiam kaydetti. Sarıyer'in tek golünü ise 90+8'de Metehan Mert attı.

        Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 38 yaptı. Sarıyer, 27 puanda kaldı.

        1.Lig'in bir sonraki maçında Çorum FK, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Sarıyer, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tech Connect Ankara'da kamu ve özel sektör bir araya geldi

        Vodafone Business Tech Connect Ankara'da kamu ve özel sektör temsilcileri "5G Çağı"nı masaya yatırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 5G'nin yanı sıra veri merkezleri, siber güvenlik, bulut teknoloji...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!