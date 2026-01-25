Sarıyer: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Sarıyer ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 90+6. dakikada penaltıdan Mame Thiam kaydetti. Sarıyer'in tek golünü ise 90+8'de Metehan Mert attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 38 yaptı. Sarıyer, 27 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Çorum FK, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Sarıyer, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.