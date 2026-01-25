Sarıyer: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU

Tech Connect Ankara'da kamu ve özel sektör bir araya geldi

Vodafone Business Tech Connect Ankara'da kamu ve özel sektör temsilcileri "5G Çağı"nı masaya yatırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 5G'nin yanı sıra veri merkezleri, siber güvenlik, bulut teknolojileri ve yapay zekâ sinerjisi ön plandaydı. Vodafone'un 1 Nisan 2026'da 81 il ve 922 ilçede devreye sokacağı 5G lansmanı grubun tarihindeki en büyük global lansman olacak. Habertürk olarak biz de etkinliği yerinde takip ederek, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kestioğlu, 5G'nin günlük hayata etkilerinin ötesinde veri merkezleri yatırımları, verinin stratejik önemi ve teknolojik dönüşümün tüm boyutlarını Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen'e anlattı.