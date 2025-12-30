Sarıyer-Kilyos Tünelinde hedef 2026

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi’ni yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, sözlerine Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polislere Allah’tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerine acil şifalar dileyerek başladı. Uraloğlu, “Bu alçak saldırıyı ve terörün her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyorum. Aziz Milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna kasteden bu tür eylemlere karşı devletimiz kararlı mücadelelerini sürdürecektir” ifadesini kullandı.

TOPLAM UZUNLUĞU 8.2 KİLOMETRE

Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu projesinde gelinen son aşamaya dair açıklamada bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

REKLAM

“Bilindiği üzere Sarıyer-Kilyos Tüneli Projemizin yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladık. Yaklaşık 7 km uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 km’dir. Projemiz; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’nda son buluyor. Projemiz kapsamında; Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet köprülü kavşak,1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ediyoruz.”

Tünelin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla NATM metodu hem de Tünel Açma Makinesi yani TBM yöntemlerini eş zamanlı olarak kullandıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Hatırlayacağınız üzere TBM ile çalışmalara geçen yıl Aralık ayında başlamıştık. Böylelikle çift tüp uzunluğu toplam 13.715 metre olan tünelin 10.374 metresini yani yaklaşık %76’sını delmiş bulunuyoruz. Şu anda 191 adet makine/ekipman ve 914 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah, Sarıyer-Kilyos Tünelimizin yapım çalışmalarını 2026 yılı içerisinde tamamlama hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz.” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, proje ile Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul’un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezlerinin Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabileceğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: REKLAM “İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un iş merkezleri arasındaki bağlantı da hızlanacaktır. Yine, İstanbul’un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul’un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle İstanbul’un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacak. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul’un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu’na hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacak. Bu açından da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyoluna entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır.”

YILLIK 3.3 MİLYAR TL TASARRUF Bakan Uraloğlu, projenin kazanımları hakkında da bilgi vererek “Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Görüldüğü üzere Sarıyer-Kilyos tünelimiz hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı ile entegrasyon açısından stratejik öneme sahip...” açıklamasında bulundu. İstanbul trafiğini rahatlatan Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kısmını oluşturan ve yapım çalışmaları hızla devam eden Nakkaş-Başakşehir Kesimi’ne de değinen Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Nakkaş-Başakşehir Kesimi 24,2 kilometresi ana gövde ve 20,8 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğundadır. Proje güzergahı, daha önce yine Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağından başlayarak; doğu yönde; Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı’nın güneyinde inşa ettiğimiz Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunun Başakşehir Kavşağına bağlanarak son buluyor.” dedi.

REKLAM Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla; TEM Otoyolu’nda trafiğin rahatlayacağını ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımın kolaylaşacağını kaydetti. İstanbul’da ulaşımın bütün modlarında çalıştıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve daha dün incelemelerde bulunduğumuz Altunizade Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı projelerimizde yapım çalışmalarımız sürüyor. Halkalı-Arnavutköy metrosunda sona yaklaştık. İnşallah 2026’nın ilk aylarında hizmete açacağız. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları sürüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif çift hatlı demiryolu hattına daha kavuşacağız ve ülkemizin uluslararası yük taşımacılığındaki konumu daha da güçlenecek. Gebze’den başlayıp Halkalı’ya kadar gidecek olan bu yeni demiryolu bağlantısının projesini bitirdik. Dünya Bankası öncülüğündeki birçok finans kuruluşunun katılımıyla da 6 milyar dolara yakın bir kredi temin etme noktasında son aşamaya geldik.”