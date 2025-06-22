Şarkıcı Akın'dan Shakira itirafı

"TEKNOLOJİ, MÜZİK RUHUNU ETKİLEDİ"

'Kız Milleti' şarkısıyla da müzik dünyasında iz bırakan Akın, o dönemde üretilen parçaların üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yer almasına ilişkin olarak ise "Teknoloji bu kadar gelişmemişti. O dönemde iz bırakabilmek için gerçekten de müzisyen olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla müzisyenlik seviyesi daha üst düzeydeydi. İnsanlar melodilere ve armonilere çok dikkat ediyordu. Genelleme yapmayayım ama; şimdilerde yaratıcı olmayan melodiler kimliği var gibi geliyor. Teknolojinin getirdiği büyük kolaylıklar var ama biraz da ruhu mu yok ediyor acaba... Bu sadece Türkiye'de de değil tüm dünya için de geçerli" açıklamasını yaptı.