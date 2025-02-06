Sarunas Jasikevicius: İkinci yarıda sergilediğimiz performansla maçtan galibiyetle ayrıldık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında ağırladığı İspanya temsilcisi Real Madrid'i 78-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda sergiledikleri performansla sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarları kutluyorum. Açıkçası çok rahat bir maç oynamadık. Maçın başında çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda çok daha iyiydik. Savunmamızı geliştirdik. İkinci yarıda sergilediğimiz performansla maçtan galibiyetle ayrıldık." diye konuştu.

Karşılaşmada kaydettiği 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Errick McCollum'un performansıyla ilgili soruyu Sarunas Jasikevicius, "McCollum beklentilerin üstünde bir performans sergiliyor. Sadece saha içinin değil soyunma odasının da önemli bir parçası." şeklinde yanıtladı.

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo ise Fenerbahçe'nin kendilerine fiziksel olarak üstünlük kurduğunu vurgulayarak, "İyi bir dönemden geçiyorlar. Müthiş oynuyorlar. Onlarla oynamak hiç kolay değildi. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.