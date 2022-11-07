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4 büyüğün toplam değerini sollayan Sasa'ya önlem

Son iki yılda fiyatı 19 kat artarak piyasa değeri 17.3 milyar dolara çıkan Sasa Polyester, Türkiye'nin halka açık 4 büyük şirketinin toplam değerini borsada geçti. Bu olağanüstü fiyat hareketi Borsa İstanbul'u da harekete geçirdi. Sasa Polyester hissesinde 7 Kasım 2022'den itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak. Ayrıca hissede Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı da uzatıldı.

Sasa hisselerinde ne oluyor? Borsa İstanbul’dan önlem geldi… - Son dakika Borsa İstanbul (BIST) Haberleri

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken yatırımcı sayısı da son 1 yılda 480 bin artarak 2 milyon 832 bine çıktı. Yeni yatırımcıların yüksek getiri beklentisi ile geçen yıl çok iyi prim yapan hisselere yığılması nedeniyle bir kaç hissede yükseliş 10 katlarla ifade edilmeye başlandı. Bunların başında ise Sasa Polyester geliyor. Ancak Sasa'da yaşananları borsaya olan ilginin son dönemde artmasıyla açıklamak da pek mümkün görünmüyor.

2 YILDA 19 KAT, SON 1 AYDA % 83 ARTTI

Sosyal medyada yatırımcıların 'Sasa'sı olanın tasası olmaz' sloganı sürekli yükselttikleri Sasa hisseler son 2 yılda yüzde 1.763 (19 kat) son bir yılda yüzde 868, sadece son bir ayda yüzde 83 artış kaydetti. İşte bu astronomik yükseliş Borsa İstanbul'unda dikkatini çekti. Şirket hisselerinin son yükselişinde Yumurtalık’ta aldığı arazide PTA üreteceğini açıklamasının etkili olduğu ileri sürüldü. PTA, çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal ürün. Ancak tek başına bu bilginin şirket hisselerinin olağanüstü hisse performansını açıklamayacağı da ifade ediliyor.

4 BÜYÜK ŞİRKETİN DEĞERİNDEN FAZLA

2015'te 102 milyon dolara Sabancı Holding iştiraki iken Erdemoğlu Holding'e satılan şirket bugün borsada oluşan 17.3 milyar dolar ile 3.7 milyar dolarlık Sabancı Holding'i neredeyse 5'e katladı. Ayrıca 17.3 milyar dolarlık Sasa Polyester'in bu hisse değeri borsada işlem gören Türkiye'nin 4 dev kurumunun toplamını bile solladı. Borsa İstanbul'da halka açık olan Sasa'nın piyasa değeri Her açıdan Türkiye ekonomisinin dev kurumları Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Petkim'in toplam değerini bile geçti. Cuma günkü verilere göre Koç Holding'in piyasa değeri 8,1 Sabancı Holding'in piyasa değeri 3.7, Turkcell'in piyasa değeri 3,3 ve petro kimya devi Petkim'in piyasa değeri 1,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 4 devin toplam değeri 17.1 milyar dolar ile astronomik artışlar kaydeden Sasa'yı yakalayamadı.

BORSA, SASA'DA 2 ÖNLEM AÇIKLADI

Yatırımcıların bu getiriyi görüp Sasa hissesine hücum ederken Borsa İstanbul, hisse oynaklığı önlemek için tedbir alma yoluna gitti. Borsa İstanbul, SASA hisseleriyle ilgili bir tedbiri devreye alırken, daha önce uyguladığı bir tedbiri de uzattı. Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payında 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak. Tedbirin uygulanacağı son tarih 6 Aralık 2022 olarak açıklandı. Bunun yanında şirketin hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.

SASA BORSANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU

Hisse Adı Piyasa Değeri(Milyon dolar) Piyasa Değeri(Milyon TL) Halka Açıklık oranı (%) Sermaye (Milyon TL)
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 17.257 321.440 20,7 2.240
Koç Holding 8.148 151.774 26,4 2.536
QNB Finansbank 7.827 145.792 0,1 3.350
Türk Hava Yolları 7.720 143.796 50,4 1.380
Ford Otosan 6.782 126.328 17,8 351
Tüpraş 6.328 117.865 46,5 275
Ereğli Demir Çelik 6.257 116.550 47,6 3.500
Enka İnşaat 6.159 114.720 8,7 6.000
Şişecam 5.532 103.047 48,9 3.063
Garanti Bankası 5.321 99.120 14 4.200
İş Bankası (C) 4.805 89.500 33,4 10.000
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 4.691 87.376 67,9 607
İskenderun Demir Çelik 4.353 81.084 5,1 2.900
Aselsan 4.299 80.074 25,8 2.280
Yapı Kredi Bankası 4.204 78.304 32 8.447
Akbank 4.067 75.764 50,8 5.200
Hektaş 4.007 74.635 41,1 2.530
Sabancı Holding 3.748 69.823 49,6 2.040
Vakıfbank 3.463 64.500 8,6 7.111
Turkcell 3.328 61.996 54 2.200
Aksa Enerji 3.094 57.638 20,6 1.226
Arçelik 2.940 54.768 14,6 676
Tofaş Fabrika 2.762 51.450 24,1 500
Gübre Fabrikaları 2.639 49.165 23,4 334
Türk Telekom 2.510 46.760 13,3 3.500
Çan2 Termik A.S 2.510 46.752 23 320
Coca-Cola İçecek A.Ş 2.345 43.676 28,1 254
Halkbank 2.278 42.436 12,3 4.969
Kent Gıda 2.140 39.864 0,5 220
Pegasus Hava Taşımacılığı 1.917 35.703 36,2 102
Petkim 1.905 35.482 47,7 2.534
Alarko Holding 1.761 32.799 29,6 435
T. Kalkınma Bankası 1.710 31.860 0,9 2.000
Koza Altın 1.651 30.759 30 153
Anadolu Efes 1.628 30.316 32,9 592
TAV Holding 1.537 28.627 47,6 363
Doğuş Otomotiv 1.463 27.258 14,7 220
Enerjisa Enerji 1.419 26.432 20 1.181
Penta Teknoloji 1.409 26.248 16,3 394
Migros 1.335 24.859 50,8 181
Aksa 1.312 24.443 35,5 324
Kontrolmatik Teknoloji 1.308 24.360 39,3 200
Smart Güneş Enerjisi 1.296 24.143 25 306
Türk Traktör 1.187 22.116 24,9 53
Kiler Holding 1.176 21.905 15 650
Anadolu Grubu Holding 1.171 21.809 34,9 244
Borusan Yatırım 1.160 21.600 13,5 28
Ziraat GYO 1.126 20.981 18,9 4.694
Girişim Elektrik 1.111 20.700 22,8 115
Oyak Çimento 1.105 20.586 26,7 1.160

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