Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim değişikliğine bağlı meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikleyebiliyor

Deprem felaketini yaşayan Türkiye'de son yıllarda kuraklık veya kısa süreli ani şiddetli yağışlardaki artış da endişelere yol açıyor. Her iki doğa olayında ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Sakarya Üniversitesi'nden Prof.Dr. Murat Utkucu, iklim değişikliğine bağlı meteorolojik olayların küçük depremleri tetikleyebildiğini söyledi

ABONE OL
AA
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Utkucu, iklim değişikliğine bağlı meteorolojik olaylar sonucu göl, gölet, baraj gölü gibi alanlarda su miktarındaki değişimlerin, yer kabuğundaki dengeyi değiştirerek küçük depremleri tetiklediğini söyledi.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    AA muhabirine konuşan Utkucu, iklim değişikliğinin beklenmedik yağışlar ya da kuraklığa neden olduğunu, bunun sonucu göl seviyelerinin azalabildiğini veya deniz seviyelerinin yükselebildiğini belirtti.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Göl ve deniz seviyelerindeki değişikliğin tektonik olarak yer kabuğu üzerindeki yükleri etkilediğine işaret eden Utkucu, söz konusu yükün değişimine bağlı olarak depremlerin tetiklenebileceğini kaydetti.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Bunun çok yavaş işleyen bir süreç olduğunun altını çizen Utkucu, "Yer kabuğundaki sıvı, deprem tetiklemesine ya da depremlerin oluşumuna etki eder fakat bunlar genelde 4 büyüklüğünün altındaki küçük depremlerdir." dedi.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Bu tür depremlere baraj gölleri üzerinden örnekler veren Utkucu, şunları söyledi:

    "Su seviyesinin yükselmesiyle baraj göllerinde su tutulmasıyla beraber deprem sayılarının arttığı görülüyor. Dünya üzerinde çeşitli barajlarda bu durum teyit edilmiş ve su seviyelerindeki değişimlerin, bir yerde azalan suyun ya da suyun bir yerde depolanmasının depremleri tetiklediği görülmüş. Bunlardan en meşhuru Hindistan'daki Koyna Barajı'dır. Bunun örnekleri Mısır'da Asvan Barajı'nda, Yunanistan'da Kremasta Barajı'nda yaşanmış. Bizde de Keban Barajı'nda, Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başladıktan sonra küçük depremlerin sayılarında artışlar oluyor."
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Su seviyelerindeki değişimin deprem oluşturmadığını, sıfırdan bir deprem üretmediğini ancak deprem oluşumunu biraz geriye çektiğini vurgulayan Utkucu, suyun depremi tetikleme şekli hakkında şu bilgileri verdi:

    "Barajda su tutulmaya başlayınca su yükü oluşuyor, o ağırlıkla yer kabuğunda denge bozuluyor. Diğer bir şekilde ise biriken su yer kabuğunun derinliklerine kayaçların gözeneklerinden sızıyor, depremlerin oluştuğu derinliğe birkaç ayda ulaşabiliyor, gözenek sıvı basıncı dediğimiz kayganlaşmayı kolaylaştıran, fay üzerinde dengeyi değiştiren bir husus. Bir nevi fay hattına rahat kayabilsin diye yağ dökmüş gibi bir etki oluşturuyor. Su tutulmaya başladıktan sonra deprem sayıları artmaya başlıyor. Terminolojide bu depremler daha önce 'tetiklenen depremsellik' olarak adlandırılıyordu, şu anda 'neden olunmuş depremsellik' ifadesi kullanılıyor."
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    VAN GÖLÜ ÖRNEĞİ

    İklim değişikliğinde, sera gazlarının yanında güneşteki faaliyetlerin de etkili olduğunu bildiren Utkucu, güneşin yüzeyinde görülen karanlık noktalar olan güneş lekelerinin mevsimlere, dolayısıyla da yağış rejimine etki ettiğini, bunun da yer kabuğunun üzerindeki ya da altındaki sıvı miktarını etkileyerek deprem oluşumlarını tetiklediğini anlattı.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Van Gölü'ndeki su seviyesi değişimlerini incelediğinde buradaki değişimlerin depremleri tetiklediğini gördüğünü aktaran Utkucu, "Fay kırılmaya yaklaşmış, bardak taşmak üzere; bu su birikmesi, su seviyesinin değişmesi, sıvının etkisi, bardağı taşıran damla oluyor. Yeni bir fay hattı oluşturmuyor, olduğu yerde fay var. Fay hattı belki 300 yıl enerji biriktiriyor, kırılmaya yaklaştığında ise Van Gölü'nde olduğu gibi su seviyesi, iklim değişikliğinin etkisiyle alçaldı. Bu alçalma da dengeyi değiştirdi, 2016 yılında olacak depremin tarihini 2011'e çekti yani üç yüz yılda bir olan depremin tarihini 4-5 yıl kadar öne çekti." değerlendirmesini yaptı.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    "MİLYONLARCA YIL SONRA ETKİ EDEBİLİR"

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli jeofizikçi Eric Fielding de iklim değişikliğinin deprem oluşumunu tetiklemesinin ancak çok uzun periyotlarda mümkün olabileceğini söyledi.

    Fielding, "Şu an yaşadığımız iklim değişikliğinin, depremler üzerinde etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü depremler yerin çok altında başlıyor. Öte yandan milyonlarca yıl sonra iklim değişikliği, depremler üzerinde etkiye sahip olabilir." dedi.
  • Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi

    Kuzey yarımkürenin, 10-20 bin yıl önce, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelere kadar ulaşan büyük bir buz tabakasına sahip olduğundan ve bu buz kütlesinin 5 binden fazla yıl boyunca erimesiyle buzulların tetiklediği depremlerin meydana geldiğinden bahseden Fielding, "Bu, yer kabuğunun derinlerini etkileyebilecek büyüklükteki bir değişimdi. Havadaki birkaç derecelik ısı değişikliği, farklı miktarlardaki yağışlar gibi şu an yaşadığımız şeyler büyük coğrafyalardaki depremleri tetiklemez." görüşünü paylaştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.