Satılan 10 araçtan 3'ü ithal

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

OSD'den yerlilik payı uyarısı Haberi Görüntüle

Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 657 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adedi buldu.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti. REKLAM İHRACAT ADETTE AYNI KALDI, TUTAR BAZINDA ARTTI Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 729 bin 515 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazında ise ihracat yüzde 1 arttı ve 24,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 arttı.

REKLAM PAZARDA İTHALAT PAYI ARTMAYA DEVAM EDİYOR 2024’ün ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 arttı ve 673 bin 73 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 gerilerken hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 8 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ocak-eylül döneminde toplam pazarda ithalatın payının artması dikkat çekti.