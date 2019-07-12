Mobil iletişim teknolojileri pazarında günden güne eriyen ABD’li Intel, bu alanda sahip olduğu 8 bin 500 patenti satış çıkardı. Intel’in elinden çıkaracağını duyurduğu bu patentler arasında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un mucidi olduğu patentlerin de bulunduğu belirlendi.

Intel, Apple ve Qualcomm’nu yıllardır devam karşılıklı davalarından vazgeçerek, 5G başta olmak üzere mobil iletişim teknolojilerinden birlikte yola devam edeceklerini duyurmasının hemen ardından, mobil alandaki çalışmalarını sonlandırma kararı vermişti.

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, Nesnelerin İnterneti ve diğer veri merkezli cihazlar için 4G ve 5G destekli modem çalışmalarını sonlandırdığını duyuran Intel, mobil alanda sahip olduğu 8 bin 500 patenti de satışa çıkardı.

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BT Dünyası’ndan teknoloji yazarı Kemalettin Bulamacı’nın gündeme taşıdığı gelişmeye göre Intel’in satacağı bu patentler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un mucidi olduğu patentler de yer alıyor.

Intel’in satacağını duyurduğu patent portföyü içerisinde 6000’i 3G, 4G ve 5G mobil haberleşme teknolojileri standartları, 1700’ü de kablosuz ağ kurulumu teknolojileriyle ilgili patentler bulunuyor. Bu patentlerin büyük bir kısmının açık artırma ile, diğer kısmının ise Apple gibi ilgilenen bazı firmalara doğrudan satılması planlanıyor.

25 PATENTİ DE İNCELENİYOR

ABD’li şirketin satacağı patentler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanlığı’na atanmadan önceki dönemde Intel’de uzun yıllar çalışan Dr. Ali Taha Koç’a ait olan patentler de yer alıyor.

Koç’un mucidi olduğu ve Intel tarafından ABD patent ofisine başvurusu yapılan 45 patent bulunuyor. Şu ana kadar işlemi sonuçlananlar dikkate alındığında bu başvurulardan 20’si ise Intel adına patentlenmiş durumda. Geri kalan 25 patentin inceleme süreci ise devam ediyor.

INTEL'İN ABD'DEKİ MERKEZİNDE ÇALIŞMIŞTI

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Attila Koç’un oğlu olan Ali Taha Koç, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun olmasının ardından ABD’nin Dallas şehrindeki Teksas Üniversitesinde kablosuz iletişim ağları üzerine master ve doktora derecesini aldı.

Ardından Intel’in ABD’deki kablosuz ağlar araştırma laboratuvarlarında Kıdemli Araştırma Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Koç, WIMAX, LTE ve 5G üzerinde araştırmalar yaptı. Türkiye’ye dönmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı görevinde de bulunan Dr. Ali Taha Koç, 12 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.

Ali Taha Koç'un mucidi olduğu sözkonusu ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından tescil edilen patentler şunlar: