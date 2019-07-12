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HaberlerTeknolojiSatılık Intel patenti, mucidi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi!

Intel'in satış listesine koyduğu patentlerin 20'si Ali Taha Koç'a ait!

Mobil teknolojilerde aradığını bulamayan Intel, 5G başta olmak üzere mobil iletişim alanındaki 8 bin 500 patentini satışa çıkardı. ABD’li şirketin bu patentlerinin arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un mucidi olduğu patentlerin de bulunduğu ortaya çıktı.

Intel patenti

Mobil iletişim teknolojileri pazarında günden güne eriyen ABD’li Intel, bu alanda sahip olduğu 8 bin 500 patenti satış çıkardı. Intel’in elinden çıkaracağını duyurduğu bu patentler arasında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un mucidi olduğu patentlerin de bulunduğu belirlendi.

Intel, Apple ve Qualcomm’nu yıllardır devam karşılıklı davalarından vazgeçerek, 5G başta olmak üzere mobil iletişim teknolojilerinden birlikte yola devam edeceklerini duyurmasının hemen ardından, mobil alandaki çalışmalarını sonlandırma kararı vermişti.

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, Nesnelerin İnterneti ve diğer veri merkezli cihazlar için 4G ve 5G destekli modem çalışmalarını sonlandırdığını duyuran Intel, mobil alanda sahip olduğu 8 bin 500 patenti de satışa çıkardı.

 

BT Dünyası’ndan teknoloji yazarı Kemalettin Bulamacı’nın gündeme taşıdığı gelişmeye göre Intel’in satacağı bu patentler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un mucidi olduğu patentler de yer alıyor. 

Intel’in satacağını duyurduğu patent portföyü içerisinde 6000’i 3G, 4G ve 5G mobil haberleşme teknolojileri standartları, 1700’ü de kablosuz ağ kurulumu teknolojileriyle ilgili patentler bulunuyor. Bu patentlerin büyük bir kısmının açık artırma ile, diğer kısmının ise Apple gibi ilgilenen bazı firmalara doğrudan satılması planlanıyor.

25 PATENTİ DE İNCELENİYOR

ABD’li şirketin satacağı patentler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanlığı’na atanmadan önceki dönemde Intel’de uzun yıllar çalışan Dr. Ali Taha Koç’a ait olan patentler de yer alıyor.

Koç’un mucidi olduğu ve Intel tarafından ABD patent ofisine başvurusu yapılan 45 patent bulunuyor. Şu ana kadar işlemi sonuçlananlar dikkate alındığında bu başvurulardan 20’si ise Intel adına patentlenmiş durumda. Geri kalan 25 patentin inceleme süreci ise devam ediyor.

INTEL'İN ABD'DEKİ MERKEZİNDE ÇALIŞMIŞTI

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Attila Koç’un oğlu olan Ali Taha Koç, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun olmasının ardından ABD’nin Dallas şehrindeki Teksas Üniversitesinde kablosuz iletişim ağları üzerine master ve doktora derecesini aldı.

Ardından Intel’in ABD’deki kablosuz ağlar araştırma laboratuvarlarında Kıdemli Araştırma Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Koç, WIMAX, LTE ve 5G üzerinde araştırmalar yaptı. Türkiye’ye dönmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı görevinde de bulunan Dr. Ali Taha Koç, 12 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.

Ali Taha Koç'un mucidi olduğu sözkonusu ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından tescil edilen patentler şunlar: 

 Patent NumarasıPatent Başlığı
110,075,953Techniques and configurations associated with operation of an evolved node B at multiple coverage enhancement levels
29,998,971Extended discontinuous reception (DRX) cycle length in wireless communication networks
39,992,744Mechanisms to optimize and align discontinuous reception configuration of device to-device capable user equipment
49,974,099Radio link monitoring
59,949,243User equipment and method for application agnostic discontinuous reception (DRX) triggering
69,763,235Paging repetition for increased robustness for extended paging cycles
79,713,164User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network
89,538,547User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network
99,444,569Method to identify and differentiate background traffic
109,439,084Techniques and configurations associated with operation of an evolved node B at multiple coverage enhancement levels
119,420,511Signaling QoS requirements and UE power preference in LTE-A networks
129,294,714User equipment and methods for adapting system parameters based on extended paging cycles
139,225,759User equipment and method for discontinuous reception (DRX) mode in wireless communication networks
149,215,701Random access channel enhancements for LTE devices
158,346,290Uplink power control for wireless systems
168,238,323OFDMA cellular network and method for mitigating interference
178,175,040Random access request extension for an additional resource request
188,149,746Battery level based configuration of a mobile station by a base station
197,853,853Device, system, and method of multi-level feedback
207,760,676Adaptive DRX cycle length based on available battery power

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