Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Denizbank'ın revize edilen satış anlaşmasını değerlendirdi. Ateş, "15.48 milyar TL'lik satış bedeli aşağı yukarı defter değeriyle örtüşüyor" dedi. Satışın henüz sonuçlanmadığını, alıcı ile satıcının anlaştığını vurgulayan Ateş "Düzenleyicilerin vereceği onayla geçerlilik kazanacaktır, bu sürecin mümkün olduğu kadar kısa olması için çalışacağız. Alıcı ile satıcı arasındaki görüşmeler sona ermiştir, bundan sonraki süreç düzenleyicilerde" dedi.

SEKTÖRÜN DEFTER ÇARPANI 0.5

Hisse alım sözleşmesinin 21 Mayıs'ta imzalandığını hatırlatan Ateş, onayın beklendiği süreçte kurda ciddi dalgalanmalar olduğuna dikkat çekti. Mayıs ayında bankacılık sektörünün defter fiyat çarpanın 0.7 olduğuna dikkat çeken Ateş oranın 0.5'e indiğini vurguladı. Denizbank'ın kamu bankalarının arkasından en çok büyüyen banka olduğunu ve yeni şubeler açtığını kaydeden Ateş "Ekim sonu itibariyle 14.6 milyar TL olarak değerlenen fiyat şu anda 15.5 milyar TL oldu. Bunun 99.8'ine tekabül eden rakam 15.48. Dolayısıyla bu da defter değeriyle bire bir örtüşüyor" dedi.





4 KEZ AYNI İZİM VE AYNI YÖNETİMLE EL DEĞİŞTİRDİ

Denizbank'ın bugüne kadar 4 kez aynı isim ve aynı yönetimle el değiştirdiğini aktaran Ateş, bankanın bugüne kadar hiç temettü ödemediğine dikkat çekti. Ateş "Denizbank 4 kez el değiştirdi ama şimdiye kadar hiç temettü ödemedi, Türkiye'deki kazanç Türkiye'de kaldı" dedi. Ateş şöyle konuştu. "Milli banka olarak halka açılmanın da bir satış olduğunu dikkate alırsak, arkasından Zorlu'dan Dexia'ya, Dexia'dan Sberbank'a Sberbank'tan da bu satışın tamamlanmasını müteakip ENBD dersek 4 kere aynı yönetim aynı isimle el değiştirmesinden söz ediyoruz. Büyüyen bir bankadan, konumdan söz ediyoruz. Çok büyük bankalar, 80-100 yıllık mazisi olan bankalar defter değerlerinin yarısı kadar değerde işlem görürken Denizbank hisselerinin bire bir değerle el değiştirmesi çok önemli."

SATIŞIN SEBEBİ RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Sberbank CEO'su Herman Gref'in de daha önce ifade ettiği gibi Denizbank'ın satış kararını Avrupa'nın yaptırımları yüzünden aldıklarını belirten Ateş "Aksi halde hisseleri satma gibi düşüncesi olacağı kanaatinde değilim" diye konuştu.



Görüşmelerin Ekim 2017'den buyana sürdüğünü hatırlatan Ateş, sözleşmenin 21 Mayıs 2018'de imzalandığını, 3 Nisan itibariyle de revize edildiğini aktardı. Ateş "DenizBank satışının ne zaman tamamlanacağı regülatörlerin onay sürecine bağlı. Alıcı ile satıcı görüşmeleri sona erdi." dedi.

Ateş, sermaye enjeksiyonunun olabileceğini hissedarın gereği neyse onu yapacağını kaydetti. Ateş borsadan çıkıp çıkmayacaklarına ilişkin soruya da "Sermaye piyasalarına tabii olmak bizim için ekstra bir zorluk değil, hatta avantajdır." yanıtını verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli banka Emirates NBD , Denizbank'ın yüzde 99.85'ini 15.48 milyar lira, yani 2.77 milyar dolar, karşılığında Rus Sberbank'tan almak için anlaştı. Emirates ve Sberbank arasındaki satış anlaşmasının yeniden düzenlenen hükümlerine göre belirlenen satış bedeli, geçen yıl Mayıs ayında 3.2 milyar dolar açıklanan ilk değerin yaklaşık yüzde 13 altında yer alıyor. Emirates NBD ve Denizbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre satış işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından ikinci çeyrekte tamamlanması bekleniyor.