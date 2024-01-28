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        Haberler Ekonomi Alışveriş SATIŞTA! ŞOK aktüel ürünler 29-30 Ocak 2024 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüel 30 Ocak kataloğu yayınlandı!

        ŞOK marketlerde ay sonuna özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 30 Ocak aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:04
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        ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 29 - 30 Ocak kataloğu ile haftanın fırsatları...

        2

        Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL

        Sinbo Mini Abajur 149 TL

        Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL

        Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL

        Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL

        Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL

        Kadın Peluş Çorap 20,95 TL

        3

        Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL

        Polar Boyunluklu Bere 38,45 TL

        Erkek Balıkçı Bere 38,45 TL

        Kadın Peluş Çorap 20,95 TL

        Kadın uyku Çorabı 19,50 TL

        Kadın Bere 41,95 TL

        4

        Hugel Akü 12V 60A 1.499 TL

        Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 169 TL

        Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

        Kompresör 399 TL

        Akü Takviye Kablosu 149 TL

        5

        Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

        Expert Araç Bakım Ürünleri 29,95 TL

        4'lü Metal Sibop Kapağı 24,95 TL

        Araç Çakmak Çoklayıcı 79,95 TL

        Mıknatıslı ve Vantuzlu Telefon Tutucu 119 TL

        6

        3'lü Oto Güderi 34,95 TL

        5 litre Oto Cam Suyu 49,95 TL

        3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL

        7

        Çizgili Bere 38,45 TL

        Bardak Altlığı 59,95 TL

        Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL

        Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL

        Poşet Klipsli Kahve Kaşığı 12,95 TL

        Casablanca Kulplu Kahve Bardağı 49,95 TL

        40'lı Kahve Filtre Kağıdı 22,95 TL

        6'lı Galata Çay Bardağı 89,95 TL

        Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL

        Kahve Rafı ve Çerçeve Seti 299 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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