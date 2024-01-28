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ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 29 - 30 Ocak kataloğu ile haftanın fırsatları...