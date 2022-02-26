TARKAN - AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR

Dönme dur az biraz dur dünya

Yüzleşme bak tedir ayıbımızla

Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl

Hesap verme vaktidir vicdanımıza

Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve

Ümitleri çalınan çocuklar

Bu gidiş gidiş değil, tut elimi

Dönelim hadi, dönelim geri

Ne ara efendisi olduk bu diyarların

Ne hakla hükümdar sahibi

Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve

Ümitleri çalınan çocuklar

Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı

Soluduğumuz nefes aynı

İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde

Aynı yolun yolcusuyuz aynı



Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve

Ümitleri çalınan çocuklar

Affedin bizi affedin ey çocuklar

Büyüdük adam olamadık

Anlatın öğretin hepimize yeniden

Niye kirlendik saf kalamadık



Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve

Ümitleri çalınan çocuklar

Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve

Ümitleri çalınan çocukla