Sosyal medyanın gündeminde Saru Batu Savcı Bey var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu ve savaşlarını konu edinen Kuruluş Osman dizisiyle popüler olan Saru Batu Savcı Bey kimdir? Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey ne zaman, nasıl vefat etti?

SARU BATU SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Saru Batu Savcı Bey'in doğum tarihi net olarak bilinmese de ölüm tarihi 1287'dir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı (1287) esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

2019 yılında başlayan Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kanbolat Görkem Arslan tarafından canlandırılmaktadır.

SAVCI BEY'İN EŞİ KİM?

Saru Batu Savcı Bey'in eşi ve çocuklarının annesi Kutlu Melek mahlaslı Ana Sultan'dır.



SAVCI BEY'İN MEZARI NEREDE?

Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.