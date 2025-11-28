Savrun Nerede ve Hangi İle Bağlıdır?

Savrun, Muğla iline bağlıdır ve Bodrum ilçesi sınırları içinde yer alır. Ege Bölgesi’nde konumlanan belde, Bodrum şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Bodrum merkeze doğru uzanan alanlar, batısında Ege Denizi kıyısı ve koylar, doğusunda diğer kıyı köyleri ve yerleşimler, güneyinde ise deniz ve doğal alanlarla çevrilidir. Bu coğrafi konum, Savrun’u hem deniz turizmi hem de doğa turizmi açısından cazip bir merkez hâline getirir.

Coğrafi Konumu ve İklim Özellikleri

Savrun, Ege Denizi kıyısında yer aldığı için tipik Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Beldenin sahil şeridi ve çevresindeki doğal alanlar, yüzme, deniz sporları ve doğa yürüyüşleri için uygun ortam sunar. Savrun’un temiz denizi, sakin koyları ve doğal peyzajı, bölgeyi tatilciler için cazip kılar.

Tarihî ve Kültürel Önemi

Savrun, tarihî açıdan Bodrum ve çevresindeki antik yerleşimlerle bağlantılıdır. Bölgede antik dönem kalıntıları ve tarihî yapılar bulunur. Kültürel açıdan Savrun, Ege’nin geleneksel yaşam biçimini, denizcilik kültürünü ve yöresel mutfak değerlerini yansıtır. Turizm, beldenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir rol oynar.