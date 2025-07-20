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        Savunma teknolojisindeki dönüşümüyle öne çıkıyor

        ASELSAN, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul'da da en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:07
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        Savunma teknolojisindeki dönüşümüyle öne çıkıyor
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        Son yıllarda dünya genelinde yatırımcıların ilgi odağında değişimler görülürken, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden çok, Tesla ve Nvidia gibi teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketler ön plana çıkıyor.

        Küresel borsalarda da büyüme potansiyeli en yüksek firmalar teknoloji tabanlı şirketlerden oluşuyor.

        Savunma sanayi içinde de benzer bir ayrışma yaşanırken sadece silah üreten ya da konvansiyonel savunma ürünleri sunan şirketler değil, savunma teknolojisini geliştiren şirketler de yatırımcılar nezdinde gerçek değerine ulaşıyor.

        ASELSAN da Türkiye’de bu dönüşümün en güçlü temsilcisi konumunda bulunuyor.

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        AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, çok kapsamlı elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin yapabildiği üretimleri gerçekleştiriyor.

        Söz konusu üretimlere Murad Radarı, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri ve Radarları gibi ürünler örnek gösterilebiliyor.

        Günden güne yeni ürünler üreten ASELSAN 2024 yılında 30’un üzerinde ürünü envantere aldı.

        AR-GE HARCAMALARI 2020-2024 ARASINDA 2 KAT ARTTI

        Tüm bu gelişmelerle ASELSAN, daha fazla teknoloji üretmek ve teknolojik derinliğini ilerletmek için AR-GE harcamalarını yıldan yıla artırıyor. 2020 yılında 500 milyon dolar AR-GE harcaması yapan ASELSAN’ın 2024 yılında AR-GE harcaması yaklaşık 2 kat artarak 1 milyar dolara yaklaştı.

        Şirket, bu harcamaları sahip olunan teknolojik derinliğin daha da artırılması amacıyla yapıyor.

        Türkiye'nin en ileri teknolojilerini geliştiren kurumu olarak ASELSAN, sadece bugünün değil, geleceğin güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayabilecek altyapıyı inşa ediyor.

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        Türkiye'nin kilogram başına ihracatı 1,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

        Savunma sanayi sektöründe kilogram başına ihracat 60 dolar iken bu rakam ASELSAN’ın bazı ürünlerinde 20 bin doların üzerine çıkıyor. Bu da ASELSAN’ın teknolojik derinliğini göstermesi açısından önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

        ASELSAN’ın yatırımcıların ilgisini çekmedeki asıl nedenler şirketin teknolojiye dayalı üretim gücü, sürdürülebilir AR-GE yaklaşımı ve bölgesel caydırıcılığı artıran sistemleri geliştirme kapasitesi olarak öne çıkıyor.

        Yatırımcıların yöneldiği şirketlere bakıldığında bunların risk dönemlerinde dahi teknolojiyle çözüm sunabilen firmalar olduğu göz önünde bulundurulduğunda ASELSAN bu profili tam olarak karşılayan bir şirket niteliği taşıyor.

        Yüksek teknolojiyle savunmayı şekillendiren, barışı koruma vizyonuyla güç üreten bir teknoloji şirketi olan ASELSAN, bu özellikleriyle yabancı yatırımcılar nezdinde de önemli karşılık görüyor.

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        HİSSELERİ YÜZDE 150 GETİRİ SAĞLADI

        Halihazırda ASELSAN hisse senetlerindeki yabancı payı yüzde 51’e yükselerek Borsa İstanbul ortalaması olan yüzde 35’in üzerinde seyrediyor.

        Öte yandan, ASELSAN hisseleri 2024 yılı başından bu yana dolar bazında yüzde 150 getiri sağlarken, aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksinin getirisi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor.

        ASELSAN böylece mevcut konjonktürün desteğinin ötesinde bir performans sergilenerek diğer yabancı savunma şirketlerinden ayrıştı.

        Şirket, Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana yüzde 125'in üzerinde değer kazanırken, piyasa değeri 750 milyar liranın üzerine çıktı.

        Şirketin finansal göstergelerine bakıldığında ASELSAN'ın 2022-2024 arasında yüzde 25'lik hasılat artışı yaşandı. Bu hasılat artışı 2024 yılında yüzde 13 olarak gerçekleşti.

        2025 yılının 1. çeyrek hasılatı yüzde 9 artarak 22,8 milyar liraya çıkan ASELSAN'ın ihracatı ise 2024 yılında 304 milyon dolardan 508 milyon dolara yükseldi.

        Şirketin 2023 yılı karı 10,5 milyar lirayken, 2024 yılı karı yüzde 45 artışla 15,2 milyar lira oldu.

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        2025 yılının ilk çeyreğinde ise karı yüzde 25 artarak 2,1 milyar lira olan ASELSAN, büyümesini her yıl sürdürmeye devam ediyor.

        İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

        ASELSAN yıllık ortalama 1,5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalama eğilimindeyken, 2023 ve 2024 yıllarında imzaladığı sözleşmeler 5 milyar doları aştı.

        Şirketin ihracat sözleşmeleri de benzer şekilde yıllık ortalama 350 milyon dolar seviyelerindeyken önce 600 milyon dolar sonra 1 milyar dolara ulaştı.

        Şirketin 2020-2024 arasında, imzaladığı sözleşmeler 5 kat arttı.

        ASELSAN'IN BAKİYE SİPARİŞLERİ 15 MİLYAR DOLARLA TARİHİ ZİRVEYE ÇIKTI

        ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise 15 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde brüt kar marjı yüzde 30, FAVÖK marjı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşen ASELSAN'ın 2022-2024 arasında yatırım harcamalarında yüzde 27'lik artış yaşandı.

        2024 itibarıyla seri üretim altyapılarının kuvvetlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar 100 milyon dolar seviyesinden 250 milyon dolara çıktı.

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        ASELSAN ayrıca BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinin de zirvesinde yer alıyor.

        GEÇEN YIL 192 YATIRIMCI GÖRÜŞMESİ YAPILDI

        Son 5 yıllık veriye bakıldığında, ASELSAN’ın yıllık yatırımcı görüşme sayısı 90 seviyesinde bulunurken, 2024 yılında ise 192 yatırımcı görüşmesi gerçekleştirildi.

        2025 yılının ilk yarısı itibarıyla 198 yatırımcı görüşmesi yapıldı. Buna ek olarak 2024 yılında 5 kurumun model portföyünde yer alan ASELSAN, 17 kurumun portföyüne girdi. 18 olan rapor sayısı ise 7 yeni kurumun dahil olmasıyla birlikte 25’e yükseldi.

        Söz konusu gelişmeler, ASELSAN’ın görünürlüğünün daha fazla artmasını sağladı.

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