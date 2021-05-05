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Haberlerİş-YaşamSavunma ve havacılık şirketleri nisanda Northrop Grumman'la kazanırken, Boeing'le kaybetti
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10 savunma ve havacılık şirketinden 8'inin hisseleri nisanda yükseldi

Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketlerinden 8'i geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kazandırırken, İtalyan Leonardo ve ABD'li Boeing kaybettirdi. Geçen ay hisse senedi piyasalarında Northrop Grumman yüzde 9.5, Raytheon Technologies yüzde 7.7 ve General Dynamics yüzde 4,8 kazandırdı. Söz konusu dönemde Leonardo'nun hisseleri yüzde 1,6 ve Boeing'in hisseleri yüzde 8 değer kaybetti

Savunma ve havacılık şirketleri nisanda Northrop Grumman'la kazanırken, Boeing'le kaybetti
AA

Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinden 8'inin hisseleri nisanda yükseldi, 2'sinin ise düştü.

Şirketlerin bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi de hisse senedi piyasalarında iyi performans sergilemelerini sağladı. Northrop Grumman, Raytheon Technologies, General Dynamics, Airbus, L3 Harris Technologies ve Locheed Martin'in bilançolarının beklentilerden iyi gelmesiyle hisseleri geçen ay yükseliş kaydetti. Bilançosu kötü gelen Boeing ise yatırımcısına kaybettirdi.

Nisanda hisse senedi piyasalarında Northrop Grumman yüzde 9,5, Raytheon Technologies yüzde 7,7, General Dynamics yüzde 4,8, Airbus yüzde 3,5, L3 Harris Technologies yüzde 3,2, Lockheed Martin yüzde 3, BAE Systems yüzde 0,2 ve Thales yüzde 0,07 kazandırdı.

AIRBUS HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Airbus, yılın ilk çeyreğinde 362 milyon avro net kar açıkladı. Fransa'nın Airbus'a, helikopter endüstrisini desteklemek üzere prototip H225M ve VSR700 siparişi vermesi ve dünya çapındaki en büyük C295 operatörü olan Mısır Hava Kuvvetleri'nin toplam 24 uçaktan oluşan filosunun performansa dayalı desteği için Airbus ile 5 yıllık bir hizmet sözleşmesi imzalaması da şirketin hisselerine değer katan önemli gelişmeler oldu.

Renault Grubu'nun Atos, Dassault Systemes, STMicroelectronics ve Thales şirketleriyle akıllı ve sürdürülebilir mobilite odaklı yeni bir açık ekosistem olan "Software Republique" için güçlerini birleştirmesi de Thales'i hisse senedi piyasalarında olumlu etkiledi.

Bu arada, geçen ay Leonardo'nun hisseleri yüzde 1,6 ve Boeing'in hisseleri yüzde 8 değer kaybetti. Boeing'in zarar açıklaması, hisselerinin değer kaybetmesine neden olan faktörlerden biri oldu.

ŞİRKETLER YIL SONUNA GÖRE DE BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisse senedi performansında 2020 sonuna göre de başarı kaydedildi.

Geçen yılın sonuna göre yatırımcısına General Dynamics yüzde 27,8, Raytheon Technologies yüzde 16,4, Northrop Grumman yüzde 16,3, Leonardo yüzde 14,9, Thales yüzde 13,2, Airbus yüzde 11,3, L3 Harris Technologies yüzde 10,7, Boeing yüzde 9,5, Lockheed Martin yüzde 7,2 ve BAE Systems yüzde 3,6 kazandırdı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Nisan 2021 ve 2020'nin aralık sonuna göre getirileri (yüzde) şöyle:

Nisan 2021 getirisi (yüzde)2020 sonuna göre getiri (yüzde)
Northrop Grumman+9,5+16,3
Raytheon Technologies+7,7+16,4
General Dynamics+4,8+27,8
Airbus+3,5+11,3
L3 Harris Technologies+3,2+10,7
Lockheed Martin+3+7,2
BAE Systems+0,2+3,6
Thales+0,07+13,2
Leonardo-1,6+14,9
Boeing-8+9,5

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