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Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri ocak ayında azalış kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı etkilerin devam etmesiyle şirketlerin teslimat ve siparişlerinde yaşanan olumsuzluklar ve bilançoların kötü gelmesi sonucu savunma ve havacılık şirketi yatırımcılarının hisse senedi piyasalarında kaybettiğini söyledi.

Geçen ay hisse senedi piyasalarında, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin, 2020'nin aralık sonuna göre yatırımcılarına yüzde 9,34 kaybettirdi. Analistler, salgından dolayı F-35 teslimatlarında aksaklık yaşandığına dair haberlerin şirketin hisse performansını olumsuz etkilediğini belirtirken, şirketin bilançosunun iyi gelmesi hisse performansı için yeterli olmadı.

Boeing'in hisseleri ocakta yüzde 9,28 azalış kaydetti. Şirketin rekor seviyede zarar açıklaması hisselerinin düşüş kaydetmesindeki ana etkenlerden biri oldu. Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 11,9 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu. Şirket, sadece 2020'nin son çeyreğinde 8,4 milyar dolar zarar açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı ile imzalanan yasal uzlaşma anlaşması kapsamında Boeing'in, 737 Max tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödemesine karar verilmesi de şirketin hisse senedi piyasasındaki performansını etkileyen başka bir unsur oldu.

ABD'li L3 Harris Technologies'in hisseleri geçen ay yüzde 9,26 düşüş kaydetti.

AIRBUS YÜZDE 7.32 KAYBETTİRDİ

Airbus'ın hisseleri, ocakta yüzde 7,32 düştü. Analistler, helikopter siparişlerinde düşüş olması ve salgın nedeniyle çalışanları arasında karantinaya alınanlar bulunduğuna dair haberlerle şirketin geçen ay yatırımcısına kaybettirdiğini söyledi.

Ocak ayında ABD'li şirketler Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 6,68 ve Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 5,94 değer kaybetti.

İngiliz BAE Systems'in hisseleri de yüzde 5,46 düştü.

Söz konusu dönemde yatırımcısına İtalyan Leonardo yüzde 2,87, ABD'li General Dynamics yüzde 1,43 ve Fransız Thales yüzde 0,96 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Aralık 2020 sonuna göre bu yılın ocak sonu getirileri şöyle: