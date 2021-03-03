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Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında yıla kötü başlamasına karşın, yaptıkları anlaşmalar ve gerçekleştirdikleri teslimatlarla kayıplarını telafi etti.

İtalyan Leonardo'nun hisseleri, şubat ayında yüzde 15,5 değer kazandı. Analistler, şirketin operasyonlarının geniş ölçüde çeşitliliğe sahip olduğunu, yaptığı anlaşmalar ve geliştirdiği projelerle hisse performansında da yükselişler görüldüğünü belirtti.

Airbus'ın hisseleri şubatta yüzde 15,3 arttı. Kovid-19'un etkilerine karşın şirketin teslimatlarına devam etmesi ve aldığı siparişler hisselerini olumlu etkiledi.

ABD'li General Dynamics de yatırımcılarına aynı dönemde yüzde 11,4 kazandırdı. Analistler, General Dynamics'in temettü getirilerindeki artışa dikkati çekti.

Boeing'in hisseleri şubat ayında yüzde 9,2 yükseliş kaydetti. Analistler, Boeing'in, şirkete ilişkin olumsuz haberlere karşın, savunma ve havacılık sektöründeki şirketlerin hisse senedi piyasalarındaki başarılı performansına eşlik ettiğini aktardı.

Güney Kore, ABD'de Boeing 777'nin kalkışından kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapmasının ardından ülkede bu uçaklara sahip hava yolu şirketlerini yakından izleyeceklerini açıklamıştı.

İngiltere de hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı duyurmuştu.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı ise filolarında Boeing 777 bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı vermişti.

Merkezi ABD'de bulunan Raytheon Technologies de geçen ay yatırımcısına yüzde 7,9 kazandırdı.

Diğer bir ABD'li şirket L3 Harris Technologies'in hisseleri ise geçen ay yüzde 6,1 değer kazandı. Analistler, şirketin, ABD Füze Savunma Dairesi'yle füze savunma sistemi anlaşması yaptığına ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) "Perseverance" adlı keşif aracı için bilgi iletecek iletişim teknolojisi geliştireceğine dair haberlerin de etkisiyle, hisse senedi piyasasında geçen ay başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Söz konusu dönemde, yatırımcısına Fransız Thales yüzde 5,7, İngiliz BAE Systems yüzde 4,7, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yüzde 2,6, ABD'li Northrop Grumman yüzde 1,8 kazandırdı.

ŞİRKETLER YILSONUNA GÖRE PERFORMANSLARINDA YARALARINI SARMAYA ÇALIŞTI

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında Aralık 2020 sonuna göre performansında toparlanma eğilimi gösterdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı etkilerin devam etmesi, teslimat ve siparişlerde yaşanan aksamalar ve bilançoların kötü gelmesi gibi olumsuzlukların, şirketler tarafından, faaliyetlerine devam etmek, yeni anlaşmalar imzalamak ve projeler geliştirmek suretiyle dengelediğini ifade etti.

Ocak ayında hisse senedi piyasasında Thales yüzde 0,96, General Dynamics yüzde 1,43, Leonardo yüzde 2,87, BAE Systems yüzde 5,46, Northrop Grumman yüzde 5,94, Raytheon Technologies yüzde 6,68, Airbus yüzde 7,32, L3 Harris Technologies yüzde 9,26, Boeing yüzde 9,28, Lockheed Martin yüzde 9,34 kaybettirmişti. Kovid-19 salgını kaynaklı etkilerin devam etmesiyle talebin azalacağına yönelik endişeler, şirketlerin ocak ayında başarısız bir performans sergilemesine neden olmuştu.

Böylece, 2020 Aralık sonuna göre, yatırımcısına Leonardo yüzde 12,2, General Dynamics yüzde 9,8, Airbus yüzde 6,8, Thales yüzde 4,7, Raytheon Technologies yüzde 0,7 kazandırırken, Boeing yüzde 0,1, BAE Systems yüzde 1, L3 Harris Technologies yüzde 3,8, Northrop Grumman yüzde 4,3, Lockheed Martin yüzde 7 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Şubat 2021 ve Aralık 2020 sonuna göre getirileri (yüzde) şöyle: