Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.702,16 %-0,29
        DOLAR 46,1375 %0,04
        EURO 53,3394 %0,14
        GRAM ALTIN 6.187,08 %-2,09
        FAİZ 43,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,47 %-1,50
        BITCOIN 61.343,00 %-1,25
        GBP/TRY 61,8037 %0,09
        EUR/USD 1,1552 %0,08
        BRENT 91,12 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 10.115,87 %-2,09
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Schneider Electric, Lake Mariner Kampüsüne yapay zeka altyapısı çözümleri sağlıyor

        Schneider Electric, Lake Mariner Kampüsüne yapay zeka altyapısı çözümleri sağlıyor

        Schneider Electric ve sıvı soğutma teknolojisi alanında faaliyet gösteren Motivair by Schneider Electric, TeraWulf'un Lake Mariner veri merkezi kampüsü için 290 milyon doları aşkın yapay zeka altyapı çözümünün aşamalı teslimat sürecini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay zeka altyapısı çözümleri

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği, üç şirketin yapay zeka çağı için hızlandırılmış, ölçeklenebilir ve güvenilir hesaplama kapasitesini mümkün kılma yönündeki ortak kararlılığını ortaya koyuyor.

        "Güce erişim süresi" ABD'deki yapay zeka büyümesinin belirleyici kısıtı haline gelirken proje, entegre güç, soğutma ve dijital zekanın yeni kapasiteyi yapay zeka çağının gerektirdiği hızla devreye alabileceğini gösteriyor.

        Tüm yapılanma tamamlandığında ise Lake Mariner'ın 750 MW'a varan güç talebini desteklemesi öngörülüyor. Kampüs, mevcut endüstriyel sahayı ve var olan güç altyapısını değerlendirerek bu alanı yeni nesil bir dijital altyapı kampüsüne dönüştürüyor.

        REKLAM

        İşbirliği, teknik tasarımı, mühendislik uzmanlığını, ileri enerji altyapısını, yenilikçi soğutma teknolojilerini ve destekleyici yazılım ve hizmetleri bir araya getirerek TeraWulf'un yapay zekaya hazır veri merkezlerine yönelik artan talebi karşılamasına yardımcı oluyor. Böylece enerji kullanımı ve operasyonel performansın iyileştirilmesine katkı sağlanıyor.

        Düşük maliyetli, güvenilir güç ve ölçeklenebilir altyapıdan yararlanmak üzere stratejik bir konumda kurulan Lake Mariner kampüsü, ana kiracıları Core42 ve Google destekli Fluidstack'in uzun vadeli kiralama taahhütleriyle destekleniyor.

        Saha, enerji bileşimi yaklaşık yüzde 89 oranında sıfır karbon olan New York bölgesel elektrik şebekesinden besleniyor ve müşterilerin HPC ve yapay zeka iş yüklerini desteklemek için kayda değer ek güç kapasitesi sunuyor.

        YAPAY ZEKA TALEBİ VERİ MERKEZİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRIYOR

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TeraWulf Operasyon Direktörü (COO) Sean Farrell, TeraWulf'un stratejisinin merkezinde, yapay zeka ve HPC iş yüklerinin artan yoğunluğunu destekleyebilecek ölçeklenebilir ve enerji açısından verimli bir altyapı sunmanın yer aldığını belirtti.

        Schneider Electric ve Motivair gibi sektör liderleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak Lake Mariner tesislerinde yapay zekaya hazır kapasitenin gelişimini hızlandırdıklarını vurgulayan Farrell, aynı zamanda uzun vadeli müşteri talebini karşılamak için gereken güçlü operasyonel temelleri sağlamlaştırdıklarını anlattı.

        Schneider Electric Güvenli Güç ve Veri Merkezlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Manish Kumar da operatörlerin büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi kurulumlarını hızla hayata geçirmek için ileri altyapıyı, hizmetleri ve enerji teknolojisi uzmanlığını bir araya getirebilecek ortaklara ihtiyaç duyduğunu anlattı.

        TeraWulf ile işbirliklerinin mevcut bir endüstriyel sahada, saha içi gücü, yapay zeka destekli otomasyon, ileri sıvı soğutma ve dijital zekayı bir araya getiren stratejik bir model olduğunu vurgulayan Kumar, yapay zeka çağının gerektirdiği hız ve ölçekte dayanıklı, verimli ve ölçeklenebilir veri merkezi çözümleri sunduklarını aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocasını öldüren Fatma mahkemede kan dondurdu!

        Kocaeli'nde, kendisine yıllarca şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Seyithan Adır'ı, kendisine saldırdığı sırada silahla öldüren 5 çocuk annesi 47 yaşındaki Fatma Adır'ın davasında 4. celse görüldü. Adır, 4. celsede, cinayetin perde arkasını anlattı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        İran: ABD diplomatik sürece zarar veriyor
        İran: ABD diplomatik sürece zarar veriyor
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı