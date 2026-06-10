Schneider Electric, Lake Mariner Kampüsüne yapay zeka altyapısı çözümleri sağlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği, üç şirketin yapay zeka çağı için hızlandırılmış, ölçeklenebilir ve güvenilir hesaplama kapasitesini mümkün kılma yönündeki ortak kararlılığını ortaya koyuyor.

"Güce erişim süresi" ABD'deki yapay zeka büyümesinin belirleyici kısıtı haline gelirken proje, entegre güç, soğutma ve dijital zekanın yeni kapasiteyi yapay zeka çağının gerektirdiği hızla devreye alabileceğini gösteriyor.

Tüm yapılanma tamamlandığında ise Lake Mariner'ın 750 MW'a varan güç talebini desteklemesi öngörülüyor. Kampüs, mevcut endüstriyel sahayı ve var olan güç altyapısını değerlendirerek bu alanı yeni nesil bir dijital altyapı kampüsüne dönüştürüyor.

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İşbirliği, teknik tasarımı, mühendislik uzmanlığını, ileri enerji altyapısını, yenilikçi soğutma teknolojilerini ve destekleyici yazılım ve hizmetleri bir araya getirerek TeraWulf'un yapay zekaya hazır veri merkezlerine yönelik artan talebi karşılamasına yardımcı oluyor. Böylece enerji kullanımı ve operasyonel performansın iyileştirilmesine katkı sağlanıyor.

Düşük maliyetli, güvenilir güç ve ölçeklenebilir altyapıdan yararlanmak üzere stratejik bir konumda kurulan Lake Mariner kampüsü, ana kiracıları Core42 ve Google destekli Fluidstack'in uzun vadeli kiralama taahhütleriyle destekleniyor.

Saha, enerji bileşimi yaklaşık yüzde 89 oranında sıfır karbon olan New York bölgesel elektrik şebekesinden besleniyor ve müşterilerin HPC ve yapay zeka iş yüklerini desteklemek için kayda değer ek güç kapasitesi sunuyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ VERİ MERKEZİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TeraWulf Operasyon Direktörü (COO) Sean Farrell, TeraWulf'un stratejisinin merkezinde, yapay zeka ve HPC iş yüklerinin artan yoğunluğunu destekleyebilecek ölçeklenebilir ve enerji açısından verimli bir altyapı sunmanın yer aldığını belirtti.

Schneider Electric ve Motivair gibi sektör liderleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak Lake Mariner tesislerinde yapay zekaya hazır kapasitenin gelişimini hızlandırdıklarını vurgulayan Farrell, aynı zamanda uzun vadeli müşteri talebini karşılamak için gereken güçlü operasyonel temelleri sağlamlaştırdıklarını anlattı.

Schneider Electric Güvenli Güç ve Veri Merkezlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Manish Kumar da operatörlerin büyük ölçekli yapay zeka veri merkezi kurulumlarını hızla hayata geçirmek için ileri altyapıyı, hizmetleri ve enerji teknolojisi uzmanlığını bir araya getirebilecek ortaklara ihtiyaç duyduğunu anlattı.

TeraWulf ile işbirliklerinin mevcut bir endüstriyel sahada, saha içi gücü, yapay zeka destekli otomasyon, ileri sıvı soğutma ve dijital zekayı bir araya getiren stratejik bir model olduğunu vurgulayan Kumar, yapay zeka çağının gerektirdiği hız ve ölçekte dayanıklı, verimli ve ölçeklenebilir veri merkezi çözümleri sunduklarını aktardı.