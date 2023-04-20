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Seagate'a 300 milyon dolarlık 'Huawei' cezası

ABD Ticaret Bakanlığı, bilgisayar aksamları üreticisi Seagate'a 300 milyon dolar ceza kesildiğini duyurdu. Ülkedeki ihracat kontrollerinden sorumlu Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarihindeki en büyük ceza tutarı olarak kayıtlara geçen bu kararın, Huawei'ye milyonlarca birim satan Seagate'in ABD'deki ihracat kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile verildiği kaydedildi

Seagate'a 300 milyon dolarlık 'Huawei' cezası
HABERTURK.COM

Bilgisayar aksamları üreticisi Seagate, Huawei'ye milyonlarca birim satarken ihracat kontrollerinin ihlal edildiği gerekçesi ile ABD Ticaret Bakanlığı'na 300 milyon dolar ceza ödeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, bu ceza tutarı, ülkedeki ihracat kontrollerinden sorumlu Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarihindeki en büyük tutar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu cezanın, zorunlu bir çok yıllı denetim şartını ve beş yıl süreyle askıya alınan ret emrini içereceği kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre, söz konusu ceza tutarının Seagate için olumlu olduğunu belirten analistler, şirketin yatırımcılarla yapılan görüşmelerde 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir para cezası beklediğine dikkat çekiyor.

Perşembe günü finansal raporunu açıklamaya beklenen Seagate'in hisseleri, ceza tutarının duyurulmasından önceki gün yüzde 2,2 düşerek 62,86 dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verdiği ceza, son birkaç yıldaki mali performansına göre kabaca şirketin net gelirinin dörtte birine eşit. Seagate'in, ürünlerine olan talebin zayıflaması nedeniyle 2023 takviminde yaklaşık 400 milyon dolar net gelir elde etmesi bekleniyor.

ABD, 2019'da Huawei'yi Varlık Listesine alarak Amerikan firmalarının devlet lisansı almadan Çinli teknoloji şirketiyle iş yapmasını yasaklamıştı.

Seagate'in izinsiz olarak Huawei'ye 7,4 milyondan fazla sabit disk satarak ABD yasalarını ihlal ettiği belirtiliyor.

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