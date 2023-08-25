Şebnem Paker, Milas'a atandı

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Şebnem Paker, ardından 1998'de TRT'nin düzenlediği ulusal finalde bir kez daha yarışarak her geçen sene Eurovision'da daha başarılı bir sonuç elde etme düşüncesini dile getirdi. Ancak 'Çal' isimli parçayla hedeflediği başarıyı elde edemeyerek, temsil etme hakkını kazanamadı. Jüriden en yüksek oyu alan Tarkan Tüzmen'in seslendirdiği 'Unutamazsın' adlı şarkıyla yarışmada Türkiye'yi temsil etti.