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Seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? İşte 28 Mayıs seçim yasakları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine kısa bir süre kala seçim yasakları gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken seçim yasaklarının neler olduğu ve sürecin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte detaylar...

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  • SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: Seçim gününde yasaklar neler? 28 Mayıs 2023 Pazar YSK seçim yasakları neler ve seçim yasakları ne zaman bitecek?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uygulanacak yasakları açıkladı. 28 Mayıs'ta saat 08.00'da başlayacak ikinci tur seçimleri ile seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı ve biteceği gündeme geldi. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, seçim yasakları neler? İşte 28 Mayıs seçim yasakları hakkında merak edilenler...
  • SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: Seçim gününde yasaklar neler? 28 Mayıs 2023 Pazar YSK seçim yasakları neler ve seçim yasakları ne zaman bitecek?

    SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

    Kamuyu ilgilendiren seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.

     
  • SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: Seçim gününde yasaklar neler? 28 Mayıs 2023 Pazar YSK seçim yasakları neler ve seçim yasakları ne zaman bitecek?

    İŞTE MADDELER HALİNDE SEÇİM YASAKLARI 

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

    - Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    - Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. 
  • SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: Seçim gününde yasaklar neler? 28 Mayıs 2023 Pazar YSK seçim yasakları neler ve seçim yasakları ne zaman bitecek?

    - Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    - YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    - Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
  • SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: Seçim gününde yasaklar neler? 28 Mayıs 2023 Pazar YSK seçim yasakları neler ve seçim yasakları ne zaman bitecek?

    - Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    - Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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