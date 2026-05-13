Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Seçim kavgasında birk işiyi öldüren sanığa haksız tahrik indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis | Son dakika haberleri

        Seçim kavgasında birk işiyi öldüren sanığa haksız tahrik indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

        Konya'da muhtarlık seçimlerinden dolayı çıkan tartışmada Cihan Öcal'ı bıçaklayarak öldüren Enes Ö.'ye verilen ceza belli oldu. Sanık Cihan Ö. son savunmasında "Bana sopayla saldırdı. Amacım öldürmek değildi. Bıçağı 1 kez savurup kaçtım. Çok üzgünüm" dedi. Mahkeme, sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:42 Güncelleme:
        Muhtarlık seçimi cinayetinde karar

        Zafer Samancı'nın haberine göre olay 9 Kasım 2024 tarihinde Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Beşkardaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan Cihan Öcal (40) ile Enes Ö. (38) tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Enes Ö., 2 çocuk babası Cihan Öcal’ı bıçakla ayağından yaraladı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Enes Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

        Olayla ilgili açılan davada sanık Enes Ö. son kez hakim karşısına çıktı. Enes Ö., “Olay günü üzerime yürüdü ve bana sopayla saldırdı. Kendimi korumak için bıçak salladım ve oradan kaçtım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Enes Ö.’ye "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, “kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Enes Ö.’nün ailesi karara itiraz edeceklerini açıkladı.

