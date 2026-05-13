Seçim kavgasında birk işiyi öldüren sanığa haksız tahrik indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

Zafer Samancı'nın haberine göre olay 9 Kasım 2024 tarihinde Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Beşkardaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan Cihan Öcal (40) ile Enes Ö. (38) tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Enes Ö., 2 çocuk babası Cihan Öcal’ı bıçakla ayağından yaraladı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Enes Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Olayla ilgili açılan davada sanık Enes Ö. son kez hakim karşısına çıktı. Enes Ö., “Olay günü üzerime yürüdü ve bana sopayla saldırdı. Kendimi korumak için bıçak salladım ve oradan kaçtım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Enes Ö.’ye "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, “kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Enes Ö.’nün ailesi karara itiraz edeceklerini açıkladı.