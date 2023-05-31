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Seçim tamam sıra maaş zamlarında

Seçimlerin ardından oluşturulacak kabinenin önümüzdeki günlerde açıklanmasıyla gözler seçim vaatlerine çevrildi. Vaatlerin başında ise en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve emekli aylıklarına kademeli zam ve asgari ücrete ara zam geliyor. HABERTÜRK’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Seçim tamam sıra maaş zamlarında

Milletvekili genel seçimleri ile cumhurbaşkanı seçimleri sonuçlandı. Yeni kabine önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yeni kurulacak kabinenin önündeki ilk konu başlığı asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak zam olacak. Ardından AK Parti’nin seçim beyannamesinde ve seçim kampanyasında sosyal güvenlik ile ilgili verilen diğer vaatler gelecek.

Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu. İlave bir düzenleme yapılmadığı takdirde temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında; memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 6 aylık enflasyonun yaklaşık 2 puan altında artırılacaktı. Ancak, gerek emekli aylıklarında kademeli artış, gerekse en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilecek olması nedeniyle 6 aylık enflasyon farkının üzerinde bir artış bekleniyor.

En düşük emekli aylığı 2023 yılında önce 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya, hemen ardından da 7 bin 500 liraya yükseltildi. Buna bağlı olarak en düşük emekli aylığı alanların sayısı da 9.5 milyon kişiye ulaştı. Hayatları boyunca asgari ücret veya buna yakın ücret seviyesinde 10.800 gün prim ödeyerek çalışan ile 3.600 gün prim ödeyerek çalışanın emekli aylığı 7.500 lirada eşitlendi. Bu durum daha önce yüksek aylık alan emeklilerin tepkisine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlamasıyla yapılacak ilk işlerinden birinin 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmek olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu konuda prim gününü dikkate alan bir kademelendirme yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda en düşük işçi ücretinin brüt 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından yaptığı açıklamada, en düşük memur maaşını da aynı seviyeye getireceklerini söyledi. En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon farkı ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını belirtti. Memur maaşlarında yapılacak bu artışlar otomatik olarak emekli memur aylıklarına da yansıyacak.

Erdoğan, bu konudaki çalışmanın temmuz ayına kadar tamamlanması talimatı verdi. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin yasal düzenlemenin temmuz ayının ilk yarısında hayata geçirilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR

Geçen yılın ocak ayında 5.004 lira olan brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında 6.471 liraya, bu yılın ocak ayında da 10.008 liraya yükseltildi. Geçen yıl ocakta 4.253.40 lira olan net asgari ücret ise temmuzda 5.500.35 liraya, bu yılın ocak ayında da 8.506.80 liraya çıkartıldı. Geçen yılın ocak ayına göre asgari ücret yüzde 100 oranında arttı.

Her ne kadar bu yıl asgari ücretin yıl sonuna kadar aynı kalacağı ilan edildi ise de seçim döneminde temmuz ayında ara zam yapılacağı sözü verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net asgari ücreti 500 dolar seviyesine çıkartacaklarını söyledi. Dolar kuru halen 20 liranın üzerinde seyrediyor. Net asgarin 500 dolara çıkartılması, en az 10 bin liraya yükseltileceği anlamına geliyor. Bu durumda ocak ayına göre yüzde 17.6, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 135 artış yapılmış olacak.

BAĞ-KUR’LULARIN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK

Yeni hükümetin gündeminde önemli başka düzenlemeler de yer alıyor. Bunların başında, BAĞ-KUR’luların prim gününün SSK ile eşitlenmesi de geliyor. BAĞ-KUR’da kadın ve erkekler 9000 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Konuyla ilgili düzenleme hayata geçtiğinde, küçük esnafın emekli olmak için gerekli prim günü 9000’den 7.200’e inecek.

Bu durumda sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış bulunan BAĞ-KUR’lulardan halen prim günü 7.200’ün üzerinde olan ancak 9000 günü bekledikleri için EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar, yasa çıktığında hemen emekli olabilecekler.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK KOLAYLIĞI

Herhangi bir işte çalışmayanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyorlar. Bundan ev kadınları da yararlanabiliyor.

Ev kadınlarının emekliliğini kolaylaştırmak amacıyla primlerinin 3’te 1’inin devlet tarafından karşılanması gündemde. Halen isteğe bağlı sigortada en düşük prim aylık 3.2002.56 TL. Düzenleme hayata geçtiğinde 1.067.52 TL’si devlet tarafından karşılanacak, kendileri de aylık 2.135.04 TL prim ödeyecekler.

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