Seda Bakan: Annelik en zor iş

"DİNİMİZİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan ve kızı Ela için evinde mevlit okutan oyuncu, "Ben Leyla'da da mevlit yaptım ve paylaştım. Kendi örf ve adetlerimizi seviyorum. Dinimizi yaşamaya çalışıyorum, bunlar bana yaşama sevinci veriyor. Aile hayatıma çok dikkat ederim" demişti.