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Seda Bakan: Annelik en zor iş

Seda Bakan, bir davete hazırlandığı sırada kızı Ela ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, "Annelik en zor iş" ifadelerini kullandı

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  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    "ANNELİK EN ZOR İŞ"

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, bir davete hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı. Seda Bakan, yayınladığı gönderide anne olmanın zorluğuna vurgu yaptı.

    Kızı Ela ile birlikte ayna karşısında verdiği pozu paylaşan Bakan, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş" şeklinde konuştu.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    Hazırlıkları tamamlayan oyuncu katıldığı davetteki şık görünümünü de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    "DİNİMİZİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Öte yandan geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan ve kızı Ela için evinde mevlit okutan oyuncu, "Ben Leyla'da da mevlit yaptım ve paylaştım. Kendi örf ve adetlerimizi seviyorum. Dinimizi yaşamaya çalışıyorum, bunlar bana yaşama sevinci veriyor. Aile hayatıma çok dikkat ederim" demişti.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    "UYKUSUZ GECELER SÜRÜYOR"

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Bakan, "Şu an kabul ettiğim bir proje yok, uykusuz geceler sürüyor. Eşim de yardım ediyor tabii ki. Biri ağlayıp, diğeri bağırdığı zaman orada sıkıntı yaşanabiliyor" ifadelerini kullanarak, gülmüştü.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    Bir tane bakıcıları olduğunu belirten Bakan, "Ben Leyla'ya hamile iken geldi ve hala onunla devam ediyoruz. Elimden geldiği kadar benimle olmalarını istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    "KISKANMALAR BAŞLADI"

    Büyük kızı Leyla hakkında açıklamalarda bulunan Seda Bakan, "Her şey güzeldi ama kıskanmalar başladı. Leyla, bebeğim kucağımdayken yanımdan geçerken bir tane yapıştırmaya başladı. İlla ki kıskanacak, biz de bazı şeyleri kıskanıyoruz" demişti.
  • Seda Bakan: Annelik en zor iş - Magazin haberleri

    Hamilelik sürecinde aldığı kiloları dert etmediğini belirten oyuncu, "Ben kilolu olmayı çok sevdim, her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Harika bir durum" ifadelerini kullanarak, kahkaha atmıştı.

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