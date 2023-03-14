Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seda Sayan bacaklarına estetik yaptırdı

Seda Sayan, sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce yüzünü gerdirip örümcek ağı ve Fransız askısı yaptıran Sayan, bu kez de bacaklarına estetik yaptırdı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Sayan, bu kez de bacakları için soluğu estetik doktorunun kapısında aldı.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    60 yaşındaki Seda Sayan, bacaklarına 'Barbie Bebek' estetiği yaptırdı. Sayan, işlem sonrası çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEDA SAYAN'IN DEĞİŞİMİ

    Pek çok ünlü gibi Seda Sayan da yıllar içerisinde büyük değişimler geçirdi. Sayan'ın şöhretinin ilk yıllarındaki hali ile şu anki görünümü arasındaki farklılık sık sık gündeme geliyor.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, ilk evliliğini 1987'de yaptı. İlk eşi Rıdvan Kılıç'tı. Seda Sayan, bu fotoğrafta 26 yaşında...
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Seda Sayan, daha sonra ise futbolcu Sinan Engin ile evlenmişti. Bu birlikteliğinden Oğulcan adında oğlu dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı, 1995'te Sinan Engin'den boşandıktan sonra değişim geçirmeye başladı.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Seda Sayan, 25 Ağustos 1998'de Soner Yapacık'ın ile evlenmişti. Bu dönemde Sayan, uzun ve sarı saçlarına veda etmişti.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    2001 yılından itibaren uzun süre sabah programı yaparak ekranların önünde daha çok gözüken Sayan, bu dönemde estetik operasyonlarına başladı. Seda Sayan'ın daha önce kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdığına ilişkin haberler basına yansımıştı.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Seda Sayan, üç kez de göğüslerinden operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, bununla da yetinmeyip gıdısını aldırdı ve kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Seda Sayan, ayrıca, dişlerini de iki kez yaptırdı.

    Geçtiğimiz aylarda 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

    Şarkıcı, geçtiğimiz senelerde de YouTube kanalında yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Fatih Ürek, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın geçirdiği operasyonları dakika dakika kameraya almıştı.
  • Seda Sayan bacaklarına 'Barbie Bebek' estetik yaptırdı - Magazin haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.