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        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK'dan pert araç düzenlemesi - Sigorta Haberleri

        Yüzde 60 hasarlı araç ağır hasar kabul edilecek

        SEDDK düzenlemesi ile hasar tutarının; aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç "tam hasar", rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya Genelge'de belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek. Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak "hurda tescil belgesi" veya "trafikten çekilmiştir belgesi" alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:24
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        Ağır hasarlı araç satışına önlem
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        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik güvenliğinin sağlanması ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmeleri için düzenleme yaptı. Düzenleme ile trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla kurumca motorlu araç sigortalarında hasar gören aracın hangi koşullarda tam veya ağır hasara uğrayacağına yönelik kriterler belirlendi. Buna göre, hasar tutarının; aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç “tam hasar”, rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya Genelge’de belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç “ağır hasar” statüsünde işlem görecek.

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        EKSPER ATAMA ZORUNLULUĞU

        Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

        Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlandı.

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        #sigorta
        #SEDDK
        #araç sigortası
        #TRAFİK SİGORTASI
        #pert araç
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