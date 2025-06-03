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        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK heyeti, Katılım Finans Zirvesi'ndeydi - Sigorta Haberleri

        SEDDK heyeti, Katılım Finans Zirvesi'ndeydi

        AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi", 30 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi'nde, Halkbank Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temasıyla gerçekleştirilen zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey davetli katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:18
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        SEEDK katılım finans zirvesine katıldı
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        AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından “Türkiye AlBaraka Zirveleri” kapsamında düzenlenen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”, 30 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi’nde, Halkbank Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. “Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri” temasıyla gerçekleştirilen zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey davetli katıldı.

        Zirveye, katılım finansın önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını stratejik bir vizyon olarak benimseyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da üst düzeyde katılım sağladı. Kurumu temsilen, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan ve Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım zirvede yer aldı.

        SEDDK Başkanı Menteş ve beraberindeki heyet, zirve kapsamında gerçekleştirdikleri temaslarda, yerli ve yabancı akademisyen ve katılımcılarla katılım sigortacılığının mevcut durumu, Türkiye açısından taşıdığı potansiyel, geleceğe yönelik stratejik hedefler ile bu minvalde devam eden Katılım Sigortacılığı mevzuat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca zirvenin sponsorlarından Türkiye Katılım Sigorta’nın standını da ziyaret eden SEDDK heyeti, şirket yetkilileriyle sigortacılık alanındaki güncel sektörel gelişmeleri ele aldı.

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        #SEDDK
        #katılım finans zirvesi
        #sigorta
        #Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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