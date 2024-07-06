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        Haberler Magazin Sefo'dan 'ihanet' cevabı: Aldatıldıysam helal sana - Magazin haberleri

        Sefo'dan 'ihanet' cevabı: Aldatıldıysam helal sana

        Sefo, Harbiye Açıkhava'da ilk kez sahne aldı. Konser öncesi kameraların karşısına çıkan rapçi, özel hayatıyla ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:20
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sefo sahne adıyla bilinen Seyfullah Sağır, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Ünlü rapçi, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        EURO 2024'de Holanda karşısında çeyrek final mücadelesine çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız için turnuva öncesinde şarkı hazırlayan Sefo; "Hollanda maçında tribünde olacağım. Şarkının uğurlu geldiğini düşünüyorum. Bir marşa bağlamak saçma olur ama kalbim milli takımımızla. Benim özel bir boxer'ım var. Kırmızı renk, hangi maça giyip gittiysem ya da izlediysem yendik. Bu maça da aynısını giyip gideceğim. Yine 2-1 yeneceğimizi düşünüyorum" sözleriyle totemini açıkladı.

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        Aşk hayatıyla ilgili konuşan 26 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin, "Sefo daha önce aldattı ya da aldatıldı mı?" sorusuna, "İkisini de bilmiyorum, bilemezsin ki! Aldatıldıysam da helal sana. Beni var ya kandırmışsın, helal sana" cevabını verdi.

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        AYRILIK İDDİALARI YANITSIZ

        Geceye katılan oyuncu Buse Meral ve Rabia Soytürk de gazetecilerin sorularını kısaca yanıtladı. Soytürk, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Samet Vuruşan ile Bodrum'da görüntülendiği tatil hakkında; "İlişkimiz güzel gidiyor. Güzel de bir tatil yaptık. Yakın zamanda da çalışırım inşallah" dedi.

        Buse Meral ise Aras Bulut İynemli ile ayrıldıklarına dair aşk sorularına; "Ben bu konular hakkında konuşmayacağım" diyerek yanıt vermedi.

        #Sefo
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