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Sega Sammy, Angry Birds üreticisi Rovio'yu 776 milyon dolara satın alıyor

Japonya'nın dev oyun firmalarından Sega Sammy, yaptığı açıklamada, hızla genişleyen küresel mobil oyun pazarındaki büyümesini teşvik etmek için Finlandiya'nın Rovio Entertainment Oyj firmasını 776 milyon dolara satın almayı planladığını belirtti

Sega Sammy, Angry Birds üreticisi Rovio'yu 776 milyon dolara satın alıyor
HABERTURK.COM / Reuters

Dünya oyun sektöründe birleşmeler sürerken bir dev daha el değiştirmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Japon oyun firması Sega Sammy bugün yaptığı açıklamada Rovio Entertainment'ı satın alacağını açıkladı. Angry Birds'ün yaratıcısı olan Finlandiyalı oyun devi için Sega'nın 776 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.

Sega Sammy, 8 Mayıs tarihinde başlatılacak ihale teklifinde, dünyaca ünlü mobil oyun Angry Birds'ün arkasındaki şirketin her hissesi için 9.25 Euro teklif edecek.

"KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM"

Sega Sammy CEO'su Haruki Satomi yaptığı açıklamada, "Hızla büyüyen küresel oyun pazarında, mobil oyun pazarı özellikle yüksek potansiyele sahip ve Sega'nın bu alandaki genişlemesini hızlandırmak uzun vadeli hedefi oldu. Dünya çapında sevilen 'Angry Birds'ün sahibi olan Rovio ile böyle bir işlemi duyurabildiğim için kendimi özel hissediyorum " şeklinde konuştu.

AÇIKLAMAYA RAĞMEN HİSSELERİ DEĞER KAZANMADI

Resmi duyurudan önce, aksiyon oyunu serisi "Sonic the Hedgehog"u sunan Sega Sammy'nin hisseleri, daha geniş bir pazarda% 4.2 oranında kapandı neredeyse hiç değişmedi.

Sega Sammy hisseleri, şirketin Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, yatırımcıların sinerji beklentileri hakkındaki şüpheleri arasında Rovio'yu satın almayı düşündüğünü söyledikten sonra baskı altına girdiği vurgulandı.

Toyo Securities analisti Hideki Yasuda, Rovio'yu satın almanın Sega Sammy'nin mobil oyunlarda genişlemesini kolaylaştıracağını, ancak "Angry Birds" dışındaki gişe rekorları kıran ürünlerin eksikliğinin yatırımcıları temkinli tuttuğunu söyledi.

Rovio, Ocak ayında İsrailli Playtika Holding Corp.'tan 683 milyon Euro'luk bir devralma teklifi almıştı ancak görüşmeler geçen ay iptal edilmişti.

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