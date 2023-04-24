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Segmentinin en ince dizüstü bilgisayarı sürdürülebilirlik hedefleriyle tanıtıldı

ASUS, segmentinin en ince 13,3 inç dizüstü bilgisayarı olarak tasarladığı Zenbook S 13 OLED’i tanıttı. Firma, bu yeni modelini sürdürülebilir teknolojilerle donattığını ve şu ana kadarki en çevre dostu Zenbook olduğunu açıkladı

Segmentinin en ince dizüstü bilgisayarı sürdürülebilirlik hedefleriyle tanıtıldı

Global çapta tüm teknoloji firmaları sürdürülebilirlik hedefleriyle yeni ürünlerini hayata geçirme planları yapıyor. Hem üretim aşamasında, hem kullanım aşamasında, hem de geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı konusunda teknoloji firmaları özel çalışmalarıyla çevreye saygılı ürünler üretme çalışmalarına devam ediyor.

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus da yeni modelinde sunduğu teknolojik geliştirmelerin yanı sıra sürdürülebilirliği de ön plana aldığını açıkladı.

DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ, YÜKSEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Markadan yapılan açıklamaya göre, Zenbook S 13 OLED, yapısında geri dönüştürülmüş metaller ve plastikler, FSC® Mix sertifikalı ambalaj, çevre dostu plazma seramik alüminyum ve halojensiz elektronikler kullanılarak çevre ve karbon nötrlüğü göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bu özelliği ile cihazın, şimdiye kadar üretilen en çevre dostu Zenbook olduğu vurgulanıyor. Modelin, geri dönüştürülmüş malzemeleri dahil ederek ve çevreye daha duyarlı ambalajlar tasarlayarak karbon ayak izini de azalttığı da açıklandı.

1 SANTİM PROFİL, 1 KİLOGRAM AĞIRLIK

Markanın sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yeni modelin 1 cm'lik süper ince profili ve 1 kg'lık süper hafif kasasıyla hem kolay taşınabilir olduğu hem de sınıfında lider bir yapıya sahip olduğu da açıklandı.

Asus Zenbook S 13 OLED, 32 GB LPDDR5 RAM, 1 TB PCIe® 4.0 x4 SSD ile 13. Nesil Intel Core i7 işlemcilere ve 63 Wh pile sahip. Model bu donanımını, Dolby Vision, Pantone®, VESA DisplayHDR™ True Black 500 sertifikaları ve 16:10 2.8K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED ekran ile tamamlıyor.

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