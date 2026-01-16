Segway, CES 2026’da yeni modellerini tanıttı

Segway, CES 2026’da yeni ürünlerinin lansmanlarını gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu yıl Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok pazarda piyasaya sürülmesi planlanan Myon ve Muxi elektrikli bisiklet modelleri ile Xaber 300 elektrikli dirt bike, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

2025 iF Design Award ödülüne layık görülen Myon'da, adaptif elektronik vites sistemi ve Segway akıllı sürüş sistemiyer alıyor. Çok yönlü bir yaşam tarzı bisikleti olarak konumlanan Muxi, çekiş kontrolü, rejeneratif frenleme ve akıllı kontrol paneli gibi özellikler sunuyor. Xaber 300 ise dengeli ve kontrollü arazi performansı vaat ediyor.

Segway, CES 2026’da yeni ürünlerinin yanı sıra elektrikli scooter’larını geliştirecek kapsamlı bir teknoloji sistemini de görücüye çıkardı: SegRide, SegRange ve SegSmar