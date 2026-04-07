Şekerbank'ta üst düzey atama

Finans sektöründe 28 yılı aşkın deneyime sahip olan Mustafa Çamlar, Şekerbank Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Çamlar, bankacılık kariyerine 1998 yılında Demirbank’ta başladı. Sırasıyla; Demirbank, Millennium Bank, QNB Türkiye ve DD Mortgage’ta önemli görevler üstlenen Çamlar, Şekerbank’a katılmadan önce Denizbank bünyesinde Bireysel ve Özel Bankacılık Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Deniz Portföy A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Kariyeri boyunca bireysel kredi ürünleri, tüketici finansmanı süreçlerinin kurulması, müşteri kazanımına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, finansal planlama ile hazine aktif-pasif yönetimi alanlarında çeşitli projelere liderlik eden Mustafa Çamlar, ayrıca bankacılık ürünlerinin dijital kanallar üzerinden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlendi.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Çamlar’ın, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA ve Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA dereceleri bulunmaktadır.

Mustafa Çamlar, yeni görevine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Şekerbank gibi köklü bir kurumun parçası olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Şekerbank’ın Anadolu bankacılığı yaklaşımını, dijitalleşmenin sunduğu imkânlarla daha da güçlendirerek, işletmelerimizin ve üreticilerimizin finansmana hızlı, kolay ve sürdürülebilir erişimini artırmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı, veriyle beslenen ve sahayla entegre çözümlerle hem işletme bankacılığında hem de dijital kanallarda katma değeri yüksek bir büyüme yaratmayı amaçlıyoruz.”