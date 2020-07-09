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Şekerbank, tatil hazırlığı içerisinde olan bireysel müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaza özel yeni bir kampanya hazırladı. Banka sunduğu “Ferahlatan Yaz Kredisi” kampanyası ile normalleşme sürecinde yaz tatillerini ertelemek istemeyen bireysel müşterilerinin ödemelerini öteliyor.

Şekerbank, 3 ay ödemesiz dönem imkânının yer aldığı “Ferahlatan Yaz Kredisi” kapsamında 60 aya varan vade seçenekleriyle birlikte yüzde 0.75’ten başlayan faiz oranları sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 17 Temmuz’a kadar Şekerbank şubelerine başvuru yapabilecek.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak, “Küresel düzeyde devam eden pandemi nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle beraber, normalleşme döneminde tatil yaparak dinlenme ihtiyacının arttığı günlerdeyiz. Müşterilerimizin tatil planlarını ertelemeden nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları için ödemelerin sonbahara ötelenebileceği bir kampanya hazırladık. Böylece yaz aylarında ekonomik aktivitenin hız kesmeden devam etmesine de katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her dönem ve koşulda olduğu gibi müşterilerimizi ve ihtiyaç sahiplerini desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı