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        Haberler Gündem Politika Selahattin Demirtaş: Hayırlı, uğurlu olsun | Son dakika haberleri

        Selahattin Demirtaş: Hayırlı, uğurlu olsun

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili HDP'nin eski genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:05
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        Demirtaş: Hayırlı, uğurlu olsun
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        Selahattin Demirtaş "Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." dedi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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