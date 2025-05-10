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        Haberler Spor Basketbol Diğer Selçuk Ernak'a Polonya'da büyük onur - Basketbol Haberleri

        Selçuk Ernak'a Polonya'da büyük onur

        Türk başantrenör Selçuk Ernak, Polonya Basketbol Ligi'nde normal sezonun 'en iyi başantrenörü' seçildi. Ernak'ın çalıştırdığı Anwil Wloclawek, ligde normal sezonu lider tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:01
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        Selçuk Ernak'a Polonya'da büyük onur
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        Polonya Basketbol Ligi ekiplerinden Anwil Wloclawek'i çalıştıran Türk başantrenör Selçuk Ernak, ligde normal sezonun "En iyi başantrenörü" seçildi.

        Ligin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Ernak, ligde mücadele eden takımların başantrenörleri tarafından 50 puanla ödüle layık görüldü.

        İkinci sırayı 41 puanla Gornik Walbrzych Başantrenörü Andrzej Adamek alırken, 19 puanla Start Lublin Başantrenörü Wojciech Kaminski ise üçüncü oldu.

        Selçuk Ernak yönetimindeki Anwil Wloclawek, Polonya Basketbol Ligi'nde normal sezonu, 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle ilk sırada tamamladı.

        Normal sezonda "Yılın en iyi Polonyalı oyuncusu" ise Anwil Wloclawek'ten Selçuk Ernak'ın öğrencisi Michal Michalak seçildi.

        Ayrıca normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülünü ise Legia Varşova'dan ABD'li basketbolcu Kameron McGusty aldı.

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