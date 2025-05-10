Selçuk Ernak'a Polonya'da büyük onur

Polonya Basketbol Ligi ekiplerinden Anwil Wloclawek'i çalıştıran Türk başantrenör Selçuk Ernak, ligde normal sezonun "En iyi başantrenörü" seçildi.

Ligin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Ernak, ligde mücadele eden takımların başantrenörleri tarafından 50 puanla ödüle layık görüldü.

İkinci sırayı 41 puanla Gornik Walbrzych Başantrenörü Andrzej Adamek alırken, 19 puanla Start Lublin Başantrenörü Wojciech Kaminski ise üçüncü oldu.

Selçuk Ernak yönetimindeki Anwil Wloclawek, Polonya Basketbol Ligi'nde normal sezonu, 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle ilk sırada tamamladı.

Normal sezonda "Yılın en iyi Polonyalı oyuncusu" ise Anwil Wloclawek'ten Selçuk Ernak'ın öğrencisi Michal Michalak seçildi.

Ayrıca normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülünü ise Legia Varşova'dan ABD'li basketbolcu Kameron McGusty aldı.