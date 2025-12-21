Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Kupa hedefimiz var - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan: Kupa hedefimiz var

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kupa hedefleri olduğunu belirterek "En güçlü takım kimse onlarla sahaya çıkmaya çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kupa hedefimiz var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Türkiye Kupası grup karşılaşmasında 23 Aralık Salı saat 20.00’de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda Erzurumspor FK’yı konuk edecek.

        Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu. Antrenman öncesi teknik direktör Selçuk İnan ve futbolculardan Darko Çurlinov, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        "DÜN İZİNLİYDİK"

        Türkiye Kupası’nda ilk grup maçlarını iç sahada oynamanın kendi avantajlarına olacağını ifade eden Selçuk İnan “Evimizde oynayacağız ilk maçı. O yüzden bir avantaj olarak görüyoruz. İnşallah kupaya galibiyetle başlamak istiyoruz. Dün izinli geçirdik. Bugünle beraber inşallah bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Dediğim gibi inşallah bu maçı kazanıp ilk yarıyı böyle bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

        REKLAM

        "KUPA HEDEFİMİZ VAR"

        Erzurumspor FK maçında oynayacak kadroyla ilgili soruya yorgun oyuncuları dinlendireceği yanıtını veren İnan, “Çok yorgun olan oyuncularımız var. Onları riske etmemek adına dinlendireceğiz. Oynaması gereken oyuncularımız var. Şans vermemiz gereken oyuncular var. Ama en nihayetinde böyle genel olarak baktığınızda takımdaki bütün oyuncular neredeyse aynı oranda süre aldılar. O yüzden as oyuncu ya da yedek oyuncu diye bir şey çok ayırt etmiyorum. En sağlam olan kimse onlarla, en güçlü takım kimse onlarla sahaya çıkmaya çalışacağız. Çünkü bu maçı önemsiyoruz. Gerçekten de kupada hedefimiz var” şeklinde konuştu.

        "TRANSFER YAPMAK DEVRE ARASINDA İKİ KATI ZOR"

        2 veya 3 transfer yapabilmenin başarı olacağını belirten İnan, “Transfer yapmak sezon başı çok zordu, ama devre arasında iki katı daha zor. Çünkü elimizde oyuncularımız var. 15 yabancı oyuncumuz var, ne olacağını bilmiyoruz. Cezamız var Türk oyuncu konusunda. İstesek de 5 transfer yapamayız. O yüzden aslında net bir şekilde size söylemeye çalıştım. Ama 2 transfer, 3 transfer yapabilirsek ki bence bu başarı olur, o da yeterlidir bizim için. Çünkü dediğim gibi oyuncularımıza güveniyoruz, bunu gösterdik. Sizin de söylediğiniz gibi sezon başında oyuncuların geç gelmesi, henüz hazır olmaması bir dezavantajdı. Oyuncularımızı hazırlarken sakatlık riskinin olacağını biliyorduk ki yaşadık, hep beraber gördük bunu. Ama şimdi devre arasında daha temkinliyiz, en azından daha oyuncularımız bizimle beraber. İnşallah daha az sakatlığın olduğu bir 2’nci yarı yaşarız” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "CAN, İKİNCİ YARI YENİ BİR TRANSFER GİBİ"

        Yerli oyuncu havuzunda cezaları olduğuna dikkat çeken İnan ayrılıklar olacağını belirterek, şöyle konuştu:

        “Yerli oyuncu havuzunda da dediğim gibi aslında bir cezamız var. Ayrılıklar olacak Tarkan büyük ihtimalle bizimle bir daha olmayacak. Dediğim gibi onların yerine Türk oyuncu aslında en önemli transfer politikamız olabilir devre arasında. Ahmet'in durumu henüz net değil. Can’ın ufak bir problemi vardı. Aslında hep o problemle mücadele etmek zorunda kaldı. Ama çok değer verdiğim, çok sevdiğim, çok da beğendiğim bir oyuncu. O da farkında, o da bize yardım edecek. Biz de ona yardım edeceğiz. Çünkü Can gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ben ikinci yarı bizim önemli bir transferimiz olarak görüyorum onu. Yeni bir transfer gibi.”

        BAHİS KONUSU

        Basın mensuplarının spor camiasına yönelik yürütülen bahis soruşturmalarının transferlere etkisi ve kendisinin bahis oynayıp oynamadığı sorularını yanıtlayan Selçuk İnan “Hiç yapmadım. Hiç oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şey olmadı. Federasyon başkanımız zaten bütün açıklamaları yaptı. Eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Bunu daha önce de sizinle paylaştım görüşlerimi. Ama transfer konusunda oyuncuların ülkede bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz söylemiyle henüz karşılaşmadık. Bunu söylemek istemiştim size. Bundan sonraki süreçte öyle bir transfer görüşmesi yaparken böyle bir şeyle karşılaşırsak zaten sizinle paylaşırım. Ama şu an için görüştüğümüz oyuncularla bundan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyoruz ya da orada oynamak istemiyoruz diyen bir oyuncu olmadı” dedi.

        ÇURLİNOV: SON 2-3 MAÇTA KENDİMİ BULDUM

        Antalyaspor ile yapılan maçta, taraftarların birbiriyle dostluk kurup maç izlemesinin önemli ve keyifli olduğunu ifade eden Darko Çurlinov, “Sezonla alakalı genel olarak şunu söyleyebilirim. Bence ilk 7-8 birbirimizi tanımak için zamana ihtiyacımız vardı. Birbirimizi tanıyıp alıştıktan sonra futbolumuzun geliştiğini, oyunumuzun geliştiğini söyleyebilirim. 2 yarıda bunun daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Kişisel olarak da adapte olmam için biraz süreye ihtiyaç duydum, geldiğim zaman. Çünkü burası benim için farklı bir ligdi. Ben İngiltere ve Almanya’da oynadım. O yüzden burada biraz adaptasyon süreci geçirmem gerekti. Orada çünkü farklı bir adaptasyon süreci var. Ama son 2-3 maçta ben kendimi bulduğumu söyleye bilirim. Performansımın da iyiye gittiğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!