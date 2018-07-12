Selçuk Şahin, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin sevdiği, bildiği, güzel günlerinin geçtiği bir kulüp olduğunu belirterek, "Başka alternatiflerim de vardı ancak Gençlerbirliği'ni tercih ettik. Alt ligde oynamakta kararsızdım ama Gençlerbirliği bende farklı bir yere sahip." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın tekrar Süper Lig'e çıkabilecek kadro ve kurumsal yapıya sahip olduğuna vurgu yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Kulübümün Süper Lig'e çıkma hedefine destek vermek istedim. Zaten kulüpten istemeden ayrılmıştım. O günün şartları nedeniyle kalmak istememe rağmen olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinin, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşmesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Selçuk, "Kötü şeyler oldu. Başkanın adının verildiği sezonda bu olmamalıydı." dedi.

"BU KULÜP HER ŞEYİ BAŞARIR"

Selçuk Şahin, Gençlerbirliği camiasının düştüğü yerden kalkabilecek güce sahip olduğuna vurgu yaptı.

Kırmızı-siyahlı takımın sezon sonunda Süper Lig'e döneceğine inandığını dile getiren Selçuk, "Camia hedefin etrafında birleşirse bu kulüp her şeyi başarır. Kurumsal yapısı oturan kulüpler, sıkıntılı süreçler yaşasa da böyle dönemleri arkada bırakabilirler. Gençlerbirliği bu konularda çok ileri bir noktada." şeklinde konuştu.

Ankara'yı kendisi gibi eşinin de çok sevdiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Eşimin de burada çok arkadaşı var. Tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz bir kente geldik. İkimiz de Ankara'yı seviyoruz, Gençlerbirliği'ni seviyoruz. Şartlar olumlu. Umarım sezon sonuna kadar her şey istediğimiz gibi gider ve sezon sonunda taraftarımızla Süper Lig'e en kısa sürede dönmenin mutluluğunu yaşarız. Gençlerbirliği'ne geri döndüm. Umarım kulübüm de gelecek sezon yeniden Süper Lig'e döner."

Selçuk Şahin, kırmızı-siyahlı takımda yine "21" numaralı formayı giyeceğini sözlerine ekledi.