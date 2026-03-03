Sele karşı 'yer altı barajı' önerisi

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Burçak Kapur, "İklim değişikliğinin sonucu olan kuraklık yerini sele bıraktı. Son 1,5 ayda düşen yağış miktarı, 1 hidrolojik yıl içerisinde düşmesi gereken yağış miktarıyla aşağı yukarı eşit. Bu da sel felaketlerine yol açıyor. Böylelikle suyun büyük bir bölümü de maalesef boşa gidiyor. Suyu düştüğü yerde depolayabilmek için yer altı barajları yapılabilir" dedi.

DHA'nın haberine göre Adana'da son dönemde aralıklarla etkili olan sağanak ve dağlardaki karın erimesi sonucu barajlardaki su seviyesi arttı. Taşkın riskine karşı baraj kapakları açılarak kontrollü olarak su tahliyesi yapıldı. Buna rağmen Seyhan ve Ceyhan nehirleri taştı; nehirlerin çevresindeki binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Kapur, meydana gelen sel felaketinin, aynı kuraklık gibi iklim değişikliğinin önemli bir yansıması olduğuna vurguladı.

"BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Prof. Dr. Burçak Kapur, "İklim değişikliği; sıcaklığın artması, yağış rejiminin değişmesi gibi etkileri beraberinde getiriyor. Son 3 senedir bölgemizde bu etkileri kuraklık olarak yaşıyoruz. Bu süreçte çiftçiler sıkıntılar yaşadı, barajlardaki su seviyesi yüzde 4'lere kadar düştü. Bu sene de çok farklı bir durum görüyoruz; iklim değişikliğinin sonucu olan kuraklık yerini sele bıraktı. Son 1,5 ayda yaşanan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yüzde 90'ı geçti" diye konuştu.