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Selen Soyder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selen Soyder'in rol aldığı dizi ve filmler

Ünlü oyuncu Selen Soyder 22 Haziran Çarşamba günü yani bugün bir televizyon programına konuk olacak. Miss Turkey 2007 birincisi olan Selen Soyder'in hayatı araştırmaları hız kazandı. İşte, Ünlü model ve oyuncu Selen Soyder'in hayatı, rol aldığı dizi ve filmler...

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  • Selen Soyder kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Miss Turkey güzeli Selen Soyder'in rol aldığı dizi ve filmler

    Miss Turkey güzeli Selen Soyder kimdir, kaç yaşında ve nereli? araştırmaları hız kazandı. 22 Haziran Çarşamba günü bir televizyon programına konuk olacak olan ünlü model ve oyuncu Selen Soyder'in hayatı gündeme geldi. Tam adı Mükerrem Selen Soyder olan ünlü oyuncu 2012 yılında Tolgahan Sayışman ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Lale Devri filminde adından söz ettirdi. İşte, ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler...
  • Selen Soyder kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Miss Turkey güzeli Selen Soyder'in rol aldığı dizi ve filmler

    SELEN SOYDER KİMDİR?

    Selen Soyder, 26 Aralık 1986'da İzmir, Konak'da dünyaya geldi. Tam adı Mükerrem Selen Soyder olan ünlü oyuncu ve model; ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu.

    2006 yılında "Miss Model Of Turkey" yarışmasında ikinci olarak seçildi ve "Miss Bikini Of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyetî'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi 2007 yılında "Miss Turkey" güzellik yarışmasına katılıp Türkiye güzeli oldu. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan "Miss World 2007" yarışmasında temsil etti. Çin'den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü. Geldikten sonra spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV'de staj yaptı.

     

    2010 yılında FOX TV'de yayınlanan "Yer Gök Aşk" dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Selen Soyder, 2012 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynamıştır. Selen Soyder, 2011 yılında"Yer Gök Aşk" dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç'la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu. Selen Soyder, 2012 yılında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu. 2015 yılında Oren Fransez ile evlendi. Selen Soyder, 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol,  Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur gibi oyuncularla paylaştı.
  • Selen Soyder kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Miss Turkey güzeli Selen Soyder'in rol aldığı dizi ve filmler

    SELEN SOYDER FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)

    2011 – 2013 - Lale Devri (TV Dizisi)

    2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

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