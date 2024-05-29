Selim isminin anlamı nedir? Selim ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Selim isminin analizi

Selim Kuranda Geçiyor Mu?

Selim ismi, Kuran'da doğrudan bir isim olarak geçmez, ancak türevleri ve kökeni olan "s-l-m" kökü ve bu kökten türeyen kelimeler Kuran'da sıkça yer alır. "Selim" kelimesi, Kuran'da farklı şekillerde kullanılmıştır ve genellikle "sağlam, güvenli, barışçıl, kusursuz" anlamlarını taşır. Özellikle dikkat çeken ayetlerden biri, Şuara Suresi'nin 89. ayetidir: "Ancak Allah'a selim (temiz) bir kalp ile gelenler (kurtulacaktır)." Bu ayette geçen "selim" kelimesi, "temiz, arı, kusursuz" anlamında kullanılmıştır ve manevi açıdan temiz ve saf bir kalbi ifade eder. Bu bağlamda "selim", ruhsal ve ahlaki olarak sağlam ve temiz olmayı vurgular. Ayrıca, Saf Suresi'nin 4. ayetinde geçen "saf saf dizilmiş" ifadesi de "selim" kelimesinin türevlerinden biridir ve düzenli, sağlam ve güçlü bir duruşu ifade eder. Kuran'da bu tür kullanımlar, "selim" kökünün önemini ve derinliğini ortaya koyar.