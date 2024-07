Semih Kılıçsoy, EURO 2024 hakkında konuştu

Beşiktaş'ın son zamanlarda performansıyla dikkat çeken genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, sezon öncesi yapılan Slovenya kampında beIN Sports'a konuştu.

"BEN FORVETİM"

Oynamayı tercih ettiği pozisyon hakkında konuşan Semih, "Ben altyapıdan beri hep forvet oynadım. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama kanatlarda da oynuyorum. Kaleye ne kadar yakın olursam o kadar etkili oynadığımı düşünüyorum. Gol krallığı hedefim her sezon gerçekleşebilir. Avrupa hayalimi şu an için düşünmüyorum, şu an buradayız ve Beşiktaş'a odaklıyız. Oynamadığım zaman üzülüyorum, hırslanıyorum, kendimi sorguluyorum 'Neyi yanlış yaptım?' diye. Her maçta oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.