        Haberler Magazin Semiramis Pekkan: D vitamini alıyorum - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan: D vitamini alıyorum

        Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi alan ve mart ayında kemoterapi sürecini tamamlayan Semiramis Pekkan, Bodrum'da tatile çıktı. Usta sanatçı, güneşlendiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 19:35 Güncelleme:
        "D vitamini alıyorum"

        Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, 2025 yılının eylül ayında akciğer kanseri teşhisi aldığını duyurmuş, geçtiğimiz mart ayında ise kemoterapi tedavisini tamamladığını açıklamıştı.

        Pekkan, sosyal medya hesabından Bodrum'da tatile çıktığını paylaştı.

        "BODRUM'DAYIM"

        Güneşlendiği anları takipçileriyle paylaşan 77 yaşındaki sanatçı, gönderisine "Selam arkadaşlarım, Bodrum’dayım… D vitamini alıyorum" notunu düştü.

        "PANİK HALİNDEYDİM" DEMİŞTİ

        Geçtiğimiz aylarda tedavi sürecine dair açıklamalarda da bulunan Pekkan, "Ciddi sarsıntılar geçirdim. Her şeyi kolayca kabullenen, 'Tamam, bunlar da olacak' diyen ben, bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'Bana hemen saç getirin' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, yine de şoklar yaşıyorsun" demişti.

        Mart ayındaki son kemoterapisinin ardından gökyüzüne balonlar uçuran sanatçı, sürecin sona erdiğini duyurmuştu. Pekkan, "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullanmıştı.

        "HASTALIĞI ATLATTIM"

        Nisan ayında basın mensuplarının objektiflerine yakalanan usta sanatçı, sağlığı hakkında sohbet etmişti. Pekkan, "Sağlığıma kavuştum. Kardeşim Ajda Pekkan, oğlum ve eski eşim çok destekçi oldu. Hastalığımı atlattım, sadece kontrollerim sürüyor. Kötü bir durum yok" açıklamasını yapmıştı.

