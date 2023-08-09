Şenol Güneş'ten itiraf: Geçmiş dönemlerde teklif aldım
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
"BUGÜN BAŞARILI OLAN YARIN BAŞARISIZ OLABİLİR"
"Netfçi ile daha önce çok istememize rağmen hazırlık maçı yapamadık. Zor bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur ve hak eden kazansın. Her rakip önemlidir. İmkansızlık içerisinde çok başarılı oyuncular ve takımlar vardır. Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret, para... Bunlar insanın değerli olduğunu göstermez. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir. Sahada en iyisini vermek istiyoruz. Üst üste maç oynayan takımlar, bazen beklenmedik şekilde takılabilir. Azerbaycan'da futbol çok mesafe aldı. Avrupa'da 3 tane takım var. Futbol olarak yatırımları ve iddiaları üst seviyede. Karabağ mesela çok sürpriz sonuçlar aldı. Biz kardeş takımla maça çıkacağız ve umarım kazanırız."
"NEFES ALIRKEN BİLE İNSANI BOĞUYOR"
"Elimizdeki kadroya sahip çıkıp, onlara destek vermek istiyoruz. Sahada olay olsun istemiyoruz. Geçen maçta olaylar oldu. Patlayıcıların kalkması lazım. Nefes alırken bile insanı boğuyor. Bunları yapan firmalara kızıyorum. Onlar da işi iyi biliyor. Görüntü olarak güzel gibi duruyor ama bence güzel değil. Havalimanına geliyorlar ama bunları yapmayın."
CENK TOSUN VE RACHIC GHEZZAL AÇIKLAMASI
"Cenk Tosun antrenmanlara katılıyor ama buraya getirmedik. Rachid Ghezzal ise takımla birlikte çalışmalara başlamadı. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız."
"BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"
"Netfçi iddialı bir takım yaptı, teknik direktörleri Adrian Mutu. Bizim için zor bir maç olacak. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız."
"AZERBAYCAN'DAN GEÇMİŞ DÖNEMLERDE TEKLİF ALDIM"
"Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak."
"TÜRK TAKIMLARININ HEPSİNİN BAŞARILI OLMASINI İSTERİM"
"Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı. Ancak son 5 yıla bakıldığı için seri başı olma durumu ortadan kalktı. Türk takımlarının hepsinin başarılı olmasını isterim. Ülke puanımız yükselecek. Şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne direk gideceğine inanıyorum."