Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni hoca için çalışmalara başlandı. Bordo-Mavililerin teknik direktör için gündemine Şenol Güneş, Fatih Tekke, Sergen Yalçın ve Edin Terzic'i aldığını öne sürüldü.

GÜNEŞ, DOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ Şenol Güneş'le görüşen Trabzonspor, tecrübeli teknik adamla bir kez daha masaya oturacak. Öte yandan 61 Saat'te yer alan habere göre Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti. Muhabirlerin "Hocam hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine Güneş, "İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım." ifadelerini kullandı.