Şenpiliç Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ertan Üstün: Üretim süreçlerimizde yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz

Piliç eti üreticisi Şenpiliç; bugüne kadar Yem ve Kuluçkahane tesislerinde devreye aldığı GES’lerle yenilenebilir enerji kullanımını üretim süreçlerinin farklı aşamalarına yaygınlaştırıyor. Kesimhane, kuluçkahane, yem fabrikası ve yumurta üretim tesislerini kapsayan bu yatırımlar sayesinde şirket; 2022-2025 döneminde toplam 33,47 milyon kWh yenilenebilir elektrik üretimi gerçekleştirerek operasyonel yapısında doğa dostu enerji kullanımını güçlendiriyor.

953 BİN AĞACA EŞDEĞER KARBON AZALTIMI

Şenpiliç’in güneş enerjisi yatırımları, tesislerin yıllık enerji tüketimleri dikkate alınarak planlanan GES sistemleriyle üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor. Kadirli ve Söğütlü kesimhaneleri, yumurta üretim tesisleri, kuluçkahaneler ile Adana’daki yem fabrikası, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Bu kapsamda şirket, 2022–2025 döneminde yaklaşık 20.960 ton karbon salımını önledi. Bu azaltım, yapılan eşdeğerlik karşılaştırmalarına göre 953 bin ağacın veya 4.556 binek aracın bir yıllık çevresel etkisine karşılık geliyor.

"GES YATIRIMLARI ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA DEVAM EDECEK"

Sürdürülebilirlik sorumluluğuyla GES yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Şenpiliç Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ertan Üstün: