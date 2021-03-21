Çünkü Sosa dahli ile pas bağlantısını, Ozan ile tempoyu canlandıran Erol Bulut hamleleri biraz da psikojik olarak çekilen Beşiktaş'ı iyice edilgen hale soktu. Lakin, Fenerbahçe'nin yine bir hücum planı olmadığı gibi, anlamsız ve manasız bilmemkaçıncı kez Ferdi değişikliği ile Fener de bir kişi eksildi.