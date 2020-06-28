Trabzonspor kendi evinde Ankaragücü'ne 2 puan bırakınca bu maç Başakşehir için adeta şampiyonluk maçıydı. Kazanırlarsa bence yüzde 70 şampiyon olurlardı. Galatasaray ise bu maçı kazansaydı lig ikinciliği için yeniden ümitlenirdi. Şampiyon olamazdı yine ama Sivas da yenilmişken 2.'lik yeniden hedef haline gelirdi.

Okan Buruk vinner bir karakter mi değil mi biraz da onu gösterecekti bu maç. Başakşehir stresi yüksek maça efektif ve hücumu düşünen bir kadro ile çıkmıştı. Ama ilk devrenin ilk 10 dakikası hariç oyun hakimiyeti net olarak Galatasaray'daydı. Bu devrede pek pozisyon yok gibi görünse de Akbaba - Mert Günok pozisyonunda kaleci skoru tuttu.

Başakşehir 2. yarıda klasiğine döndü. Demba Ba savunma tandemini yıprattı ve akın devamlılığını sağlayan ev sahibi golü buldu. Lemina sakatlanıp genç kardeşimiz Emin oyuna girince işler Başakşehir'in lehine döndü. Bence burada Okan Buruk biraz geç kaldı ve bir büyük maçta daha kaybolan İrfan Can'ı değiştirmedi. Yorulmuş Aleksic ile hiç olmayan İrfan yerine Berkay-Guldbransen ikilisi alınabilirdi. Bu hatayı Galatasaray iyi değerlendirdi. Beraberliği buldular ve ondan sonra yoruldukları 80'e kadar tamamen maçın hakimi oldular. Fatih Terim; bu şartlar altında en iyi işlerini yaptı. Onyekuru ile galibiyet şansı geldi ama kalecinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Başakşehir şampiyon olursa bu maçtaki Mert performansının büyük etkisi olacaktır. Visca atılıp 10 kişi de kalınınca Okan Buruk 1-1'e razı oldu. Galatasara biraz daha fizik gücü olsa maçı alırdı.

Okan Buruk'a bu maç bir ders daha olsun. Değişikliklerde geç kalmak bazen 2 puana mal olabilir. Sonuçta skor Trabzonspor'a yaradı. Galatasaray haftaya Trabzonspor maçı ile ligi kapatır. Sonraki 4 haftayı lay lay lom oynarlar. Seneye bakarlar. Mahmut - Aleksic ve Visca'sız kadrosuyla Antalya deplasmanına gidecek olan Başakşehir, o maçtan 3 puanla dönerse yolu yarılar.

☆☆

Gelelim Ali Palabıyık'a.. Son 2 haftadır Trabzonspor TV'deki ağır yangının; artık 3 vakte kadar yolcu olduğunu sağır sultanın bile duyduğu Nihat Özdemir üzerine kurulan korkunç baskının etkisiyle sahaya çıkmak kolay değil. Bu baskıyla beraber Mahmut'a gösterdiği sarı kart tamamen saçmalıktı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçındaki sarı kart dolayısıyla Emre Belözoğlu'na ağzından köpükler saçanların Ömer Bayram'a bir iki kelam etmeyeceklerini de biliyoruz. Aleksic ve Visca'ya gösterilen 2. sarı kart ise doğruydu. Palabıyık bunun dışında "Başakşehir'i tuttu" demesinler diye açıkçası biraz dengesini yitirdi. Yeniden tekrar ediyorum: Bu kadar yoğun baskı ortamında; özgür ve özerk olamayan alacağı karar dolayısıyla 'CIS' yapılma korkusu yaşayan iş insanı TFF Başkanı ile Türk futbolunun kurtuluşu yabancı hakemdedir.