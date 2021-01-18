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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeSerdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı
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Serdar Ali Çelikler: Bu kez oyun da iyi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Galibiyeti getiren goller; Thiam, Samatta ve Valencia'dan geldi. Ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından 38 puana yükseldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Bir süredir "oyunsuz kazanma" serisine giren Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına epey eksikle çıktı. Öyle ki orta sahanın ortasında oynayabilecek Sosa - Mert Hakan ve Tolga yoktu. Ozan ve Gustavo'yu yedekleyebilecek isim Balıkesir'den geri çağrılan İsmail'di sadece. Bu şartlar altında bence olabilecek en iyi 11'i sahaya sürmüştü Erol Bulut.

Thiam ve Enner Valencia hücum kanatlarında olunca bu isimlerin defansif katkıları da oluyor. Bu şekilde olunca da atletik mücadele üzerine kurulu ligimizde üstünlük Fenerbahçe'ye geçiyor. Sol bek Novak ve sağ bek Nazım iki hızlı kanat forvetine karşı daha bekleme pozisyonunda kalınca F.Bahçe üretimde zorlandı. Ama top rakipteyken iyi savunma yapan iki kanat forveti Enner ve Thiam'ın batıcı koşuları, arayıştaki hareketli koşuları Ankaragücü savunmasını zorladı.

Nitekim Enner'in bölgeye ortasında Thiam'ın vuruşunda rakip kaleci ikramda bulununca F.Bahçe öne geçti. Bu golden sonra F.Bahçe dengeli giden maçın oyun hakimi de oldu. Hep beğendiğim Atakan, tandem partneri Sarlija'yı bozunca Samatta ikiledi. O andan itibaren Ankaragücü teslim oldu. Ankaragücü teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, takımı yükseltmişti. Bu maçta ilginç bir şekilde oyuncular fizik olarak çok düşüktü. Sarlija ve Paintsil her seferinde kendini yere attı. Dalcı'yı bir konuda tebrik etmek istiyorum. Ankaragücü kornerlerinde oyuncular altıpasta duruyor. Liverpool'da Klopp bu düzeni uyguluyor. Dalcı'yı ligimize getirdiği bu farklılıktan ötürü kutluyorum. Nitekim bir kornerde top direkten döndü.

2. devrenin başında Ankaragücü 2 pozisyona girdi. F.Bahçe hemen toparladı. Maçın en iyisi Enner Valencia bir de şık gol atınca iş o anda bitti. Pelkas'ın vasat olduğu bir günde Thiam-Samatta-Enner'in katkıları; Gustavo ve Ozan'ın harika oyunları ve hakkıyla formayı alan bırakmaya niyeti olmayan Nazım galibiyette en büyük pay sahipleriydi. Malatya maçında yerlerde sürünen Tisserand o günden beri yükselişte. Bugün de çok iyiydi. Serdar Aziz değerli bir oyuncu ama güvenilemiyor.

F.Bahçe seviyesinin 2 gömlek aşağıda olan Lemos, yenilen golde yine izleyici rolündeydi. Geçmiş müsabakalara oranla bu maçta daha iyi bir oyun sergileyen F.Bahçe adına Erol Bulut'un bir doğrusu da İsmail ve Fatih'i oyuna sokmasıydı. Fatih Yiğit'in daha zamanı var ama İsmail'i çok beğendim. Şimdi perşembe günü çok zor Sivas deplasmanında Ozan da yokken İsmail o görevi yapabileceğini gösterdi. Takım şampiyonluk yolunda. Bu yolda var olmak isteyenler devam edecekler. Tolga gibi Novak gibi isimlerin daha çok kendilerini vermeleri lazım. Oyun iştahı ve doğru değişiklikleri adına Bulut'u ve takımını kutluyorum.

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