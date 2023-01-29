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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Enner Valencia'nın 4 ve Michy Batshuayi'nin 1 golüyle 5-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

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  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    İlk devresini 2-0 geride kapatıp 4-2 kazandıkları Tottenham maçının ardından Pep Guardiola şunu söyledi:

    "Cesaret, tutku, ateş ve ilk dakikadan itibaren kazanma arzumuz eksikti. Taraftarlar geri dönün! İç saha maçlarındaki taraftarlarımı geri istiyorum. Tüm unsurlarımız ile ayağa kalkmalıyız.."
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Fenerbahçe bir krizde. Dünya Kupası arasında harika hazırlık maçları yapan bu takım, Trabzon maçı sonrası negatif enerjiye düştü. Tamamen Jorge Jesus'un berbat ettiği Galatasaray maçından sonra JJ ile Ali Koç da gerildi. JJ o günden beri seve seve 4'lüye döndü.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    3'lü savunma ile önde basan ve orta ikilide Crespo-Arao ile harika baskı yapan o atlet takım, 4'lüye döndüğünden bu yana kimliğini kaybetti. Cem Karaca'nın başyapıtında dediği gibi arkası puslu aynasında saçlarını tarayan otomobil tamircisi çırağı gibi "olmadığı biri gibi" davranmaya başladı. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Maçları kazanıyorlar ama sürekli pozisyon veren, ne oynadığı belli olmayan, 4-1-3-2 gibi bir dizilişle yine direkt oyun tercih eden; top çevirmeye çalıştıklarında ise kalitesi yetmeyen bir ekibe dönüştüler. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Son derece kötü 2 stoperle (Biri yetersiz diğeri formsuz) ve olmayan kaleci ile zaten defansif katkı alamazken ön alanda işi bitirmesi beklenen isimlerden İrfan ve Batshu'nun hali yok. O zaman iş Enner - Ferdi - Zajc gibi isimlerin bir şey yapmasına bağlı oluyor. Hatta bireysel kalitenin kralı Arda sahadayken bile istenilen olamıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Kasımpaşa ilk atağında golü buldu. Bu artık klasik. Altay ancak üzerine top gelirse kurtarış yapabiliyor. Bu tutuk-silik görüntü sürerken penaltı geldi. Batshu atsın, JJ müdahalesi ile Enner atsın derken penaltı kaçtı. Tekrarı yüzde yüz hatalıydı. Kural hatası mı bilmiyorum ama büyük bir hata olduğu kesin.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Skor, hatalı VAR müdahalesi sonrası beraberliğe geldi. Sonra ilk ve son kez doğru dürüst bir hücumla güzel bir gol atıldı. Twitter'da falan kimseyi beğenmeyen, sürekli yönetime, topçuya sallayan taraftar asıl en kötü unsurun tribün ahalisi olduğunu unutuyor. Stattan sorumlu yönetici kimse istifasını versin. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Bu kadar berbat tribün hiçbir yerde yok. Ali Koç da en azından kritik bir maçta sushici-purocu hafta sonu eğlencesi arayışındaki seyirci yerine GERÇEK TARAFTAR'ı tribünlere alsın da farkı görsün. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Taraftar taraftar olsa Arda diye bağırdığı kadar Enner diye de bağırırdı; penaltı pozisyonundan sonra bozulmayıp her golde sevinen ve gol atmayı çok isteyen Batshu'ya da tezahürat yapardı.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    2. yarıya biraz daha rahat başladılar ve 'futbolcunun kralı' Arda'nın ürettiği pozisyonda Enner hat-trick yaptı. Sonra 4'ledi.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    JJ'nin tribinin hafif yollu bittiğini gözlemledik. O iyi haber. Ama bu direkt oyun devam edecekse orta alana bir oyuncu daha lazım.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    2 santrfordan vazgeçip gerçek bir orta alan ile 4-2-3-1 klasiğine geçmek gerek. Bana kalsa "Hocam bildiğin dizilişle oyna, ama bana o tempolu oyunu geri ver" derdim.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Demirspor maçı sezonun en kritik maçı. 3 puan demek şampiyonluk yarışında kuvvetle devam demek. Takım da yönetim de yeniden havaya girer. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

    Ama o maçta bu maçtaki tutuk hal, bu maçtaki aymaz tavırlar, bu kadar pas hatası yapılamaz. Yani Demirspor maçı Guardiola'nın kendi camiasına seslendiği gibi "Tüm unsurlar ile geri dönme" maçı.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

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