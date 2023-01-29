Son derece kötü 2 stoperle (Biri yetersiz diğeri formsuz) ve olmayan kaleci ile zaten defansif katkı alamazken ön alanda işi bitirmesi beklenen isimlerden İrfan ve Batshu'nun hali yok. O zaman iş Enner - Ferdi - Zajc gibi isimlerin bir şey yapmasına bağlı oluyor. Hatta bireysel kalitenin kralı Arda sahadayken bile istenilen olamıyor.